Exprodesk den colaboracion cu NEX Consulting ta organisa e tayer “From Zero to Hero”

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEZHI) y su unidad Exprodesk ta organisa, conhuntamente cu NEX Consulting, e tayer “From Zero to Hero, The exporter mindset: how to profit from your talents” cu lo tuma luga diahuebs, dia 18 di juli, 2019, for di 9’or di mainta te cu 1’or di merdia na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio, y Industria, cu ta situa na L.G Smith Boulevard #160, den e edificio di Sun Plaza, riba segundo piso.

Exprodesk ta organisa e tayer cu e meta pa promove exportacion y brinda personanan den e Industria Creativo y den e Sector di Servicio na Aruba, e oportunidad y conocemento necesario pa saca probecho di nan talento y creatividad. Alabes cu e tayer aki, Exprodesk ta stimula y brinda guia na nos empresarionan interesa den exporta nan producto of servicionan.

E Industria Creativo y e Sector di servicio ta sectornan cu potencial pa sigui desaroya na Aruba pa asina bende creacionnan local den mercadonan internacional. Exprodesk como un ‘Export Promotion Desk’ tin como obhetivo pa contribui na un desaroyo economico sostenibel a traves di e capacitacion di nos empresarionan cu interes pa exporta door di duna informacion, guia, consulta, training y facilita diferente tayernan cu topiconan actual. Pa e motibo aki, Exprodesk a brinda e oportunidad na tur persona cu tin pregunta of cu kier sa mas over di con pa exporta nan producto(nan) of servicio(nan) pa participa na e tayer aki cu ta completamente gratis, pero e espacio ta limita.

Pa e motibo aki nos ta pidi participantenan pa haci nan registracion na tempo. Segura bo cupo, via e link: https://www.surveymonkey.com/r/ZeroToHero1 of scan e QR Code:

Pa mas informacion por por tuma contacto cu Sra. Sharon Meijer via: [email protected] of bishita nos website www.exprodesk.com of nos facebook page www.facebook.com/exprodesk.

