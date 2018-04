Exprodesk cu workshop pa yuda artistanan den nan desaroyo profesional

Na october 2017, Exprodesk a duna dos workshop tocante di Microfinancing, cual ta hopi importante. Departamento di Asuntonan Economico mes no ta encarga cu e parti aki, ya cu e ta un ramo diferente. Sra. Sharon Meijer di Exprodesk, ta splica.

Exprodesk a duna workshop over di Microfinancing. Esaki a wordo duna no solamente con pa yega na na dje, pero tambe tur e rekisitonan pa aplica pa yega na dje. A traves di esaki lo a duna e conocemento na Aruba pa por aplica pa e financiamento cu no ta via banconan comercial. Aworaki no por ricibi pago via Paypal. Lo bin cu’n otro workshop tocante microfinancing y online payment, tur esakinan, Exprodesk tin esaki bon na cuenta.

Aworaki Exprodesk ta purba kluster, door cu espacio ta limita, ta purba kluster musiconan, compositor y productornan hunto pero den e siguiente fase cu ta bay ta e industria creativo, lo haya e poetanan, e escritornan y pintornan entre otro y den futuro lo bay den industria di servicio.

Hopi hende no sa e potencial di e industria creativo, un industria biyonario. E potencial eynan, eigenlijk por explora esaki na Aruba tambe. No tin un edad pa bin cu e iniciativa aki ken cu ta cu tin capacidad artistico por pasa busca apoyo na ExproDesk y e potencial eynan lo por wordo explora na Aruba unda cu e talento t’ey, di nivel y e calidad, solamente tin cu duna apoyo y ekipa e artistanan pa yega na step ey.

Hobennan ta esun cu ta bin cu mas fibra artistico y ta contento cu por duna nan e apoyo cu mester, e workshop aki ta tuma luga dia 18 di april presenta pa Asociacion di Musico y Artista Arubano (AMA) y ta duna contract cu un abogado cu nan tin in -house, anto lo duna informacion over di e contracto y dia 18 y 19 lo tin e concept defini.

E compania aki nan tin hopi experiencia y añanan di conocemento den e area aki y di duna e workshop tambe.

Anto riba dia 24 di April e tema ta cambia na taxatie cu ta wordo duna pa PWC “In the creative industries” unda semper ta trece hende, profesional y reconoci pa duna e workshopnan.

Bishita e website pa mas informacion Exprodesk.com of bay riba Facebook tambe, por registra via email [email protected] of cuminsa tuma contact direct na telefon 5212417

