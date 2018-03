Exprodesk cu tayer tocante Derecho di Autor & Regalia (Royalties)

Exprodesk den colaboracion cu Asociacion di Musico y Artista Arubano (AMAA) y orador invita sr. Mr. David Kock ta presenta e tayer di Derecho di Autor & Regalia (Royalties).

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria atrabes di Exprodesk (DEZHI), ta organisa dia diaranson 21 di maart 2018 un tayer tocante Derecho di Autor & Regalia (Royalties) cu e topiconan:

Derecho di Autor: di mi tambe?

Royalties: pa mi tambe?

Industria Creativo ta un sector potencial pa sigui desaroya na Aruba pa asina bende creacionan local den mercadonan internacional. Exprodesk como un ‘Export Promotion Desk’ tin como obhetivo pa contribui na un desaroyo economico sostenibel atrabes di e capacitacion di nos empresarionan cu interes pa exporta door di duna informacion, guia, consulta, training y facilita diferente tayernan cu topiconan actual. Pa e motibo aki, Exprodesk ta brinda e oportunidad na tur persona di e Industria Creativo (p.e. musiconan y radio emisoranan) cu tin pregunta of cu kier sa mas tocante di Derecho di Autor y Regalia (Royalties) pa participa na e tayer aki cu ta completamente gratis, dia 21 maart venidero for di 9:00 am te cu 12:00 pm na DEZHI, situa na edificio di Sun Plaza, riba segundo piso. Pa por participa mester registra via: [email protected]

Pa mas informacion bishita nos website www.exprodesk.com y sigui nos riba nos pagina di Facebook www.facebook.com/Exprodesk pa keda al tanto di e proximo actividadnan, specialmente e training y workshopnan cu Exprodesk tin prepara den april 2018. Exprodesk ta habri pa duna consulta na tur compañia y empresario cu tin interes pa exporta nan producto y servicio entre 8:00 am y 4:30 pm di dialuna pa diabierna segun cita. Pa un cita of mas informacion por tuma contacto cu sra. Sharon Meijer via: [email protected] of [email protected]s.aw

