Exprodesk cu radio emisora na Miami, South Florida ta brinda oportunidad na nos musiconan local

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEZHI) y su unidad Exprodesk conhuntamente cu WDNA 88.9 FM Radio ta brinda e oportunidad na nos musiconan pa nan propio composicion wordo scucha na Miami, South Florida.

Pa participa nos ta pidi tur nos musiconan cu ta interesa pa primeramente inscribi nan canticanan na Oficina di Propiedad Intelectual pa nan por ta protegi bao e derecho di autor. Siguientemente nos ta pidi pa esnan cu kier manda nan canticanan, pa haci esaki via un MP3 audio file hunto cu nan link di YouTube si acaso nan tin videonan. Mester manda e audio files entre 18 di juli y 18 di augustus 2018 na [email protected] of [email protected]

Lo manda tur cantica ricibi, cu ta propio composicion, pa e lucutornan di e Radio WDNA den e programa Global Gumbo, y nan lo scoge e canticanan cu nan lo toca den e periodo ya menciona. WDNA 88.9 FM Radio su programa ta consisti di entre otro Jazz, Reggae, Afropop, Musica Classico y Musica Latina/ Brasileño.

Di e manera aki Exprodesk tin como meta pa promove nos musiconan Arubano di tur genero door di expone nos canticanan local den mercado internacional. Di e manera aki tambe Exprodesk ta promove exportacion di nos artistanan di Industria Creativo y alabes brinda nan e oportunidad pa saca probecho di nan talento y creatividad.

Pa e motibo aki, Exprodesk kier a invita tur nos musiconan Arubano di tur genero cu kier haya e oportunidad pa nan musica wordo schucha na South Florida, pa manda nan canticanan na tempo na [email protected] of [email protected]

Pa mas informacion por tuma contacto cu Exprodesk na tel: 521- 2416.

