Exprodesk cu Ales 2018 VIII Annual Convention

Minister di Finanzas, Asunto Economico y Cultura sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro pa medio di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk ta invita nos negoshinan di e sector di servicio pa participa na e “ALES 2018, VIII Annual Convention: How to develop high value-added service exports”. E conferencia aki lo tuma lugar dia 25 y 26 di oktober na Republica Dominicana, na unda mas cu 300 compania di servicio di e region y actornan principal di Estados Unidos y Europa lo atende e evento aki. Tambe delegadonan di 17 pais, di cual organisacionnan cu ta promove exportacion y inversion, Camaranan di Comercio y asocacionan di exportadornan lo ta prensente.

E conferencia lo consisti di presentacionnan y reunionnan di negoshi (B2B). E sectornan cu lo participa na e conferencia lo ta:

Professional Services (Engineers, Architects, Accountants, Advisors, Legal Services, Management Consulting), Turismo Medico, Spa y Wellness, Cine, ITC, Apps (Video Games, Applications, etc.), Centers of Contact, Fashion.

E lo ta un oportunidad unico na unda cu no solamente nos negoshinan lo haya sa mas di e ultimo tendencianan den exportacion di servicio, pero lo tin posibilidad tambe pa identifica oportunidadnan di negoshi y inversion den e sectornan anteriormente menciona. Tambe ‘networking’ cu e CEO nan y lidernan mas principal riba nivel internacional.

Pa por participa lo mester registra prome cu 25 di September 2018 (pa por aplica pa algun beneficionan). E mission pa “ALES 2018, VIII Annual Convention: How to develop high value-added service exports” ta parti di un di e proyectonan grandi di Exprodesk pa desaroya exportacion di sectornan di servicio cu yama: “Select and Build Capacity of Service Sectors in Aruba and Develop Strategies that Increase Export Opportunities and Establish Market Prospects”.

E proyecto aki ta basa riba un estudio cu a saca afor e top 3 sectornan di servicio cu mas potencial pa exporta. A base di e estudio aki, Exprodesk a organisa e “Business Week 2018: Conquering new Horizons”, unda nos negoshinan cu ta duna servicio a atende tayernan relevante pa ekipa nan mes cu conocemento con pa exporta nan servicio. Despues a sigui cu diferente reunionnan individual y coaching cu nos negoshinan. Nos comerciantenan a haya e oportunidad tambe pa duna nan contribucion na e proyecto cu a resulta den escogencia di e sector di servicio cu mas probabilidad pa exporta cu ta ‘Servicionan Profesional’.

Den e cuadro aki Exprodesk kier brinda nos negoshinan den e sector aki e oportunidad pa bishita e “ALES 2018, VIII Annual Convention: How to develop high value-added service exports” unda nan lo tin e oportunidad pa obtene conocemento, haya sa mas di e ultimo tendencianan y participa na reunionan di negoshinan (B2B) pa nan sectornan specifico.

Exprodesk lo organisa un sesion informativo riba esaki. Tambe lo organisa tayernan pa prepara e grupo di comerciantenan cu lo participa den e mision aki pa Republica Dominicaca pa asina nan lo ta bon prepara pa e reunionan di negoshi (B2B).

Pa mas informacion over di e conferencia, participacion, con pa registra, incentivanan y costonan por tuma contacto cu sra. Sharon Meijer via: [email protected]

