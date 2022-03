MANA (Museo Arqueologico Nacional Aruba), Fundacion 1403 hunto cu Fundacion Kapel di Bethania, ta hopi contento cu a logra pa trece e exposicion internacional temporario di NEXUS 1492 Caribbean Ties/ Lasonan Caribense mas serca di comunidad di Aruba. E biaha aki e exposicion temporario menciona ta den e bario di Noord despues cu e tabata na San Nicolaas y Playa. Fundacion Kapel di Bethania, tin actualmente den Klooster di Imeldahof un exposicion cu ta conta e historia di e parokia di Noord. Den un joya di monumento cu un hardin encantador por disfruta di arte y artefactonan religioso. Potretnan ta presenta storianan di tempo di e soeurnan di e convento di Imeldahof. MANA a haya na 2019 di Universidad di Leiden regala e exposicion Lasonan Caribense/ Caribbean Ties” cu ta un exposicion internacional temporario cu ta basa riba resultadonan di e proyecto di investigacion NEXUS 1492. Den e proyecto aki, lidera pa Universidad di Leiden diferente instancia di varios pais den region di Caribe a traha hunto. E colonisacion Spaño di Caribe a conduci na transformacionnan drastico di e practicanan cultural indigena. Lasonan Caribense ta mustra e papel cu e pueblonan indigena di Caribe a hunga den historia global. E historia di Caribe ta ser presenta for di un perspectiva di su prome habitantenan (Indjannan). E exposicion a ser presenta na Hulanda, Aruba, Statia y otro islanan di Caribe di mes forma cu varios tema. E temanan ta Multiculturalidad, Migracion , Intercambio economico y social, Cambio den comemento y creencia y Futuro di Pasado. E caracter educativo di Caribbean Ties aki a ser amplia cu produccion di 4 video cortico. Specialmente pa scolnan y otro gruponan e ta un oportunidad unico pa amplia conocimento di historia di Aruba y Caribe MANA, Fundacion 1403 y Fundacion Kapel di Bethania ta invita comunidad di Aruba, specialmente scolnan di Noord y vecindario pa pasa bishita e 2 exposicionan cu lo ta habri riba, dialuna, diaranson y diaheubs for di 8.30 am te cu 3.30 pm na Klooster di Imeldahof na Noord. Tambe por acudi riba 18 di maart awor. Pa bishita organisa por yama tel 5828979.

