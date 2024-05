E departamento di “Social Work and Development” di e facultad di Arte y Ciencia di Universidad di Aruba ta organisa un exposicion titula Fotografia cu Enfoke Riba Problema y Solucion Social. E proyecto aki ta forma parti di e curso di “Caribbean Social Issues and Change”. Durante e curso e studiantenan ta cera conoci cu e problemanan social na Aruba y ta aplica teoria sociologico pa por splica nan causa y asina yega na un solucion sostenibel.

Consciente di un generacion tecnologico informativo y arte visual, e studiantenan a ricibi entrenamento den fotografia di mr. Michael Fowler, un fotografo / camerografo. Despues a pidi e studiantenan pa tuma potret di un problema social na Aruba y un potret di un posibel solucion pa e problema. E potretnan aki lo ta exhibi den un exposicion na UNOCA for di 16 di mei 2024 te cu 14 di juni 2024 for di 9:00 am te cu 3:00 pm.



E ‘Exposicion Fotografia cu Enfoke Riba Problema y Solucion Social’ ta un exposicion y un plataforma pa e publico di Aruba participa activamente na e combersacion riba e problemanan mas urgente/ precupante di nos sociedad y nan posibel solucionnan. Durante e periodo di e exposicion, e studiantenan, den colaboracion cu e expertonan, lo duna dos charla publico: un tocante ‘Obesidad y Sobrepeso’ y un otro tocante ‘Salud mental di e hobennan’. Nos ta invita e comunidad di Aruba pa uni cu nos den e dialogo importante aki.

Nos ta extende nos mas sincero gratitud na nos sponsor principal, Aruba Bank, y na nos otro sponsornan, CMART, WOW Cosmetic y Tostaoo Catering & Services, pa nan sosten valioso pa asina por realisa e proyecto ‘Exposicion Fotografia cu Enfoke Riba Problema y Solucion Social’.

Pa mas informacion por tuma contacto cu:

Clementia Eugene: [email protected], Tel No. 594-5574

Aldreline Brete: [email protected], Tel. No. 365-1315