Ex-docente di formacion artistico y Artesano Olivia Benschop-Erasmus ta presenta su exposicion na Biblioteca Nacional Aruba. Apertura ta diaranson dia 23 di maart 2022, 5or y mey pa 7or. E exposicion ta keda habri te dia 8 di April na biblioteca na Playa. Sra. Olivia ta presenta obranan inspira riba e biyetenan nobo di Aruba. (The new 2019 florin banknotes series) 5 obra riba tela di cortina (textiel) cu un composicion propio masha special y unico. Materialnan cu a usa ta verf, pinturanan aplica cu awa, stift di awa, potlood di color cu por aplica cu awa, Wasco combina cu awa. Esaki ta un coleccion di obra cu sra. Olivia a traha ariba den periodo di e pandemia. Sra. Olivia Benschop-Erasmus (’50) ta ex-docente y a traha na diferente scol na Aruba durante su carera manera Colegio Arubano y Instituto Pedagogico Arubano (IPA) y Scol di enfermera na hospital y tambe Colegio Arubano na San Nicolas. For di chikito sra. Olivia tabata gusta Arts & Crafts y a gradua como docente na Utrecht na 1972. Sra. Olivia a duna les di pintura y Obra di man. Awor cu sra. Olivia ta pensionado e ta dedica mas tempo na arte y proyectonan creativo.

