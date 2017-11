Exposicion di studiantenan di Academy of Fine Arts na VNO

Diabierna anochi dia 9 di November a tuma luga na Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (VNO) e apertura di e exposicion di gobierno, cual a wordo oganisa hunto cu Academy of Fine Arts and Design.

Desde 10 di November, te cu 22 di December, e Academia lo exhibi un selección di e trabao haci door di su studiantenan durante un curso di preparación den e periodo 2014- 2017. Pa esun cu ta interesa, nan ta bon bini pa aprecia e exhibición durante e oranan di oficina.

Den presencia di invitadonan, e apertura di e exhibición a tuma luga door di e Representante di Reino interino, Gijs Baars hunto cu e director di e Academy of Fine Arts and Desing, Glen Goddijn. Esunnan presente por a aprecia e trabao creativo realisa door di e studiantenan di e academia.

Gijs Baars, director interino di VNO:

,,Ta di suma importancia pa dentro di e relacion tin biaha complica entre e paisnan den Reino, pa mustra tambe e iniciativanan for di cual e connectividad ta wordo demostra. Enseñansa ta un di e miho ehempenan. Hopi di e studiantenan Arubano, dado momento lo sigui cu nan estudio superior otro caminda. Sea den región mes pero hopi biaha nan ta bay Hulanda. Kico mas bunita pa e studiantenan Arubano tin nan obra den exhibición den e pida Hulanda ariba Aruba. Mi ta contento di por brinda e oportunidad aki na e grupo di hobennan aki creativo.

Mi ta spera cu e cooperación aki entre e VNO y e Academia por ta símbolo pa un historia largo di Reino, pero tambe pa e cooperacion constructivo den cual nos por duna forma na e futuro.