Exposicion di deporte bon bishita riba dia di Himno y Bandera

Diadomingo dia 18 di Maart Archivo Nacional Aruba conhunto cu Fundacion Amigonan di Archivo tabatin e festividad nacional di e exposicion di historia di deporte. E evento aki tabatin e sosten di Aruba Bank, cual banco ta mustrando su sosten den deporte y cultura di Aruba.

E exposicion di historia di deporte tabata bon bishita, unda cu tur hende cu a drenta Archivo Nacional Aruba a haya sa mas over di deporte y baluartenan di Aruba. Den e parkeerplaats a tuma luga e grandioso festividad cultural nacional unda tabata tin un stage cu musica di DJ New Born, grupo di Mario Lacle, Melodia y Rincon Boyz. Tambe e publico presente a disfruta di e bailenan di diferente grupo manera Candy Dancers, Dazzling Dancing Divas, Grupo Folklore di Santa Cruz cu nan baile di sinta, Gucci Dancers y Kids to Kids.

E publico a pasa na e diferente tent pa busca cosnan tipico y crioyo pa come. Desde mainta trempan te atardi tur hende a disfruta dia di Himno y Bandera hayando sa mas di deporte di Aruba. Aruba Bank tabata contento di por a sostene e exposicion aki y di a mira un publico grandi cu a bin admira esaki.

