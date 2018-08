Exposicion di Censo (1960-2020): Censo 2010

E expo lo tuma lugar dia 20-24 di Agustus 2018 na Biblioteca Nacional Aruba (Oranjestad) for di 8 or di mainta te cu 7 or di anochi (dialuna, diaranzon, diabierna) y for di 8 or di mainta te 5 or di atardi (diamars y diahuebs). En coneccion cu e expo aki oficina di estadistica (CBS) lo presenta un corto resumen di cada Censo organisa na Aruba.

Censo 2010

Durante e conteo di e poblacion di Aruba, ariba 2010, tabatin 101,484persona. E grupo aki tabata consisti di 48% di hende homber y 52% di hende muher.

E poblacion por a wordo parti den e siguiente categorianan:

0-14 aña (21%)

15-24 aña (12%)

25-64 aña (57%)

65 aña of mas (10%)

Mucha y hobenan cu tabata bay scol por wordo parti den e siguiente categorianan:

0-5 aña (64,4%)

6-11 aña (98,8%)

12-17 aña (96%)

18-24 aña (43,7%)

25 aña of mas (1,2%)

Estado civil di e poblacion:

Nunca a casa (51,7%)

Casa (34,7%)

Divorcia (9,6%)

Vuido/vuida (3,9%)

Den 2010, tabatin 34,880 vivienda. 58,2% di nos poblacion, 15 aña of mas ta forma parti di nos forsa laboral. 62,7% ta consisti di hende homber y 54,2% di hende muher.

Den 2010 e top 5 nacionalidad tabtata lo siguiente: Hulandes, Colombiano, Venezolano, Dominicano y Haitiano. 66% di e poblacion a nace na Aruba y 34% den exterior.

