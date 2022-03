Inspiracion pa e exposicion menciona ta e pinturanan riba baranca na Aruba. Sjoerd ta saca cu su celular potret y di sitionan unda nan ta situa. Pa medio di collage e ta crea scenarionan surrealista den cua e ta explora e relacion inkebrante entre e pinturanan riba baranca y e condicionnan di bida na e sitionan. Tambe lo presenta un video den cua ta presenta transformacion di paisahenan natural, naturalesa cultiva y di propiedad priva. Den siglonan pasa e sitionan arkeologico cu pintura tabata sagrado pero awendia ta carga peso di accionnan humano cu ta mancha nan ser. Ta insigur con largo e paisahenan precioso existente por sigui den nan forma actual …

Cu e obranan presenta Sjoerd ta conscientisa nos di e bunitesa di paisahenan (arkeologico) di Aruba y con nos por siña na proteha esakinan mihor. MANA (Museo Arqueologico Nacional Aruba) ta orguyoso di por presenta arte (audio) visual di Sjoerd Martens. Sjoerd a expone, entre otro na Marina Abromović Institute – New York/ Merca, Les Recontres de la photographie – Arles/ Francia y na Bienale di Venezia – Italia. Sjoerd ta trahando riba un publicacion artistico den cua tin e ta presenta mas creacion basa riba estudio di e pinturanan di 2019 pa 2021. Prins Bernard Cultuur Fonds Caribisch Gebied a financia parti di e publicacion aki. Ta di spera cu otro fondonan lo sa tambe di sostene e publicacion fasinante aki pa e por keda cla mitar di 2022. MANA lo ta habri durante siman den su oranan regular di 9 or di mainta pa 5 or di atardi. Riba Dia di Himno y Bandera di 10 or di mainta pa 2 or di merdia pa asina duna oportunidad na un y tur pa pasa y admira e obranan di e artista Sjoerd Martens. Tambe MANA ta recorda cu e exposicion Fissures di Belinda de Veer ta drentando su ultimo simannan. Ademas por bishita Exposicion di Caribbean Ties y e exposicion di Historia di Parokia di Noord den Convento di Imeldahof.

