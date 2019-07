Exposicion Carribean Ties den auditorio di Museo Arkeologico

Dia 22 di mei Museo Arkeologico a habri parcialmetne na su edificio cu’n exposicion temporario di Caribbean Ties. E ta un exposicion cu ta habri na mesun momento den 12 otro isla den Caribe y Museon na Hulanda.

Museo Arkeologico hunto cu Caribbean Ties di St. Eustatius a bini hunto pa haci algun programa publico relacion cu e exposicion Caribbean Ties. A bin cu e prome programa publico cu ta e Caribbean Fair, cual lo tuma luga dia 26 di juli for di 5 or di atardi te cu 10 or di anochi. na Caribbean Fair loke kier a haci tabata pa duna info na e publico, pero na un forma recreativo pero divertido pa henter famia, mirando cu e ta den periodo di vakantie. Asina por haya tur informacion den forma recreativo. ta bay tin workshop gratis pa artistanan local. Lo tin Truy Lampe cu lo tin un experiencia cu bishitantenan, con pa traha pochi di klei pero e tecnica di con e indjannan tabata haci esaki antes. tambe tin Gloria Feliciano cu ta bay traha cadenanan di e seaglass, manera e indjanan tabata haci antes. Tambe lo tin Sra. Maya, cu ta haci un parti mas moderno. E lo traha magneet di pone ariba fishidel, pero cu e toke Caribense, dus color y temanan Caribense. Hunto cu e workhopnan lo tin lezingnan di Osaira Muyale di Studio O, cu ta papia di over di City Art, e cabaynan blauw. Tambe lo tin e arkeologo Harodl Kelly hunto cu e proyecto di Nexus 1492, cu ta loke cu a haya e exposicion Caribbean Ties lo elabora un research reciente cu a cambia parti di nos historia, unda lo papia over di e periodo Arkaico. E lo ta algo hopi interesante y completamente nobo den e auditorio. Tambe lo bay tin documentario, film cu lo bay pasa di dr. Joyce Perreira, cu ta un experto den e papiamento. Dus su documentario tambe lo bay draai den e exposcion den e auditorio di Museo Arkeologico.

Fundacion Lanta Papiamento lo tin un booth di informacion y un wega interactivo di e idioma Papiamento. Lo bay tin baile y musica pa henter famia, poesia, declamacion.

Un y tur ta keda invita pa dia 26 di juli for di 5 or di atardi te cu 10 or di anochi.

