Expo Lasonan Caribeño na San Nicolas

Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) ta satisfecho cu hunto cu Biblioteca Nacional Aruba a logra pa hiba e exposicion temporario “Lasonan Caribeño” (Caribbean Ties) na biblioteca San Nicolas. Dos aña despues cu a habri ‘Lasonan Caribeño’ na MANA, sra. Ruby Eckmeijer, consehero di cultura, prepresentando Minister di Cultura, Xiomara Ruiz, a habri e exposicion menciona na San Nicolas. E evento tambe ta conmemora Dia di Museo 2021 cu mundialmente ta ser celebra rond di 18 di mei. E exposicion ta habri di dialuna pa publico di diabierna di 8’or di mainta pa 5’or di atardi y diamars ta keda habri te 7’or di anochi. E exposicion lo ta na biblioteca San Nicolas pa tres luna.

Cu e tema di Dia Internacional di Museo 2021 di e ‘International Council of Museums’ (ICOM), ’E Futuro di Museonan: Recupera y Reimagina‘, ta enfoca riba con e museo di futuro por enfrenta e retonan actual. Aña 2020 a trece hopi cambio y esaki ta un tempo fundamental pa museonan pensa con pa sirbi nan comunidad den e era nobo aki. Alabes mester experimenta cu formanan pa trece informacionnan cerca di publico. Cu e re-alocacion di ‘Caribbean Ties’ ta trece e exposicion aki mas cerca di publico di San Nicolas y vecindario. A reconstrui e exposicion parcialmente paden, den e hal di biblioteca San Nicolas cu un parti pafor bou di e afdak prome cu drenta. Asina a haci ‘Caribbean Ties’ accesibel na un publico mas amplio.

E exposicion aki ta resultado di un colaboracion entre e proyecto NEXUS 1492 di Universidad di Leiden, Fundacion 1403, MANA, diferente instancia Caribense y MUSEON na Hulanda. Den cuadro di e proyecto di NEXUS 1492 a investiga durante 6 aña e historia indigena di Caribe for di e tempo prome cu Columbus. E resultado ta un historia for di punto di bista di e indigenanan y no for di punto di bista di e Europeonan. Lasonan Caribeño a habri na mei 2019 na Aruba, Hulanda y diferente pais den Caribe. E exposicion ta subraya e similaridadnan den Caribe, cu ta resultado di nos herencia comparti.

Si bo kier sa mas di historia di Caribe y Aruba miles di aña prome cu Cristo te awendia, bishita e exposicion unico aki na biblioteca SN. Tin posibilidad pa acomoda scolnan y gruponan segun cita. Alavez tin materialnan educativo di e exposicion aki disponible pa scolnan. Por tuma contacto libremente na tel. 582-8979 pa haya sa mas.

