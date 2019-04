Expertonan ta adverti riba consecuencianan di hunga Fortnite

Fortnite ta un di e videogamenan mas popular actualmente. E ta conta cu mas di 200 miyon usuario rond mundo, segun datonan recogi door di Daily Mail.

E wega ta basa ariba e buki y peliculanan di ‘Hunger Games” y ta consisti di haya armanan y mata e oponentenan den modalidad manera tirado solitario of den ekipo pa haya un recompensa y aumenta e nivel.

E dinamica di Fortnite ta generando problemanan grave, tanto fisico como social den muchanan, entre otro aislamento, falta di apetit, falta di descanso y iritabilidad.

E director di e Clinica di Medionan Interactivo y Trastorno di Internet den e Children’s Hospital di Boston, Michael Rich, a splica esaki na The Boston Globe: “Nan no ta drumi. Nan no ta bay scol. Nan ta bay un actividad social. Hopi mucha a stop di practica deporta pa haci esaki”.

E necesidad di hunga na cualkier ora ta provoca un trastorno di ansiedad den e mucha, mescos cu’n persona cu ta adicto na droga.

E specialista a splica cu varios mucha ta wordo trata pa adiccion na e wega, cual ta resultado di ta pasa hopi ora dilanti di e consola di e videogame.

E problema di Fortnite a yega asina ley cu te hasta Prins Harry di Inglatera a expresa su preocupacion pa cu esaki, argumentando cu e wega aki mester wordo prohibi.

“E wega aki no mester wordo permiti. Cua ta e beneficio di tin’e den bo hogar.. El a wordo crea pa provoca adiccion, pa mantene bo dilanti un computer mas tanto posibel”, tabata expresionnan haci di e Duke di Sussex durante un evento di YMCA na London.

Den e caso mas alarmante, ta existi muchanan cu a bay asina leu, cu ora cu nan mayornan prohibi nan di sigui hunga, nan a yega di tin comportacionnan bastante violento.

“Tin e caso di un mucha cu a destrui e auto familiar pasobra cu el a pensa cu su mayornan a blokia su computer. El a kibra e windshield di e auto cu’n martiu”, Rich a señala.

Ademas di afecta e salud y conducta di e menornan, e wega adictivo aki ta generando problemanan tambe de e famianan y matrimonio, segun e terapista Back Bay. segun Bay, ta existi casonan unda cu e mayornan ta considera divorcio ora cu nan no por maneha e problema en conhunto.

Specialistanan ta señala cu Epic Games Inc., empresa creador di e wega, tin un plan misterioso tras di e “wega pret” aki, ya cu e ta haci uzo di tacticanan como recompensanan variabel pa capta atencion di usuarionan y garanan di biaha.

“Specialmente muchanan ta esunnan mas vulnerabel pa e mecanismo aki di recompensa variabel, ya cu nan celebro ainda ta desbalansa. Nan a desaroya casi completamente sistemanan celebral di procesamento di recompensa, pero nan sistema di auto control ainda no ta full desaroya”, Ofir Turel, profesor di California State University a bisa na Daily Mail.

Aunke Fortnite ta un wega cu por download gratis, tin un sistema di benta di moneda cu cual e hungadonan por cumpra arma, baile y adorno pa personalisa nan personahenan. Nan por gasta un promedio di 84 dollar pa aña.

