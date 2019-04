Expertonan di tur e islanan trahando ariba innovacion den opleiding di e cuerpo

Un grupo di expertonan di tur e islanan di Caribe Hulandes, ta trahando pa pone tur e opleidingnan di tur e islanan ariba un solo liña. Algun aña pasa, Hulanda a cambia di dje y Aruba y Bonaire a sigui.

Sr. Eduard de Cuba, Comandante di Cuerpo di Bombero a splica cu ta traha mas bien ariba innovacion, y no necesariamente cambio. Ta innovacion den opleiding. Aña pasa na juli, e minsiternan di Husticia di e cuater paisnan a firma un convenio unda lo traha mas estrecho hunto. Y esaki ta un di e puntonan, unda cu Aruba a haya e cartera di opleiding, unda cu nan mester bin cu’n sistema mas uniforma pa tur e islanan. Bentaha di esaki ta cu lo por intercambia trahadonan entre e islanan. Pero ora di calamidad, por manda p.e. trahadonan cualkier isla y nan por fungi eynan den e mesun nivel, e mesun manera cu nan ta haci ariba nan mesun isla. E yudansa lo bay hopi mas facil. Y ora di leid op un hende, ta hopi mas barata, ya cu enbes di manda un hende Hulanda pa un examen, por mand’e un otro pais ruman pa yuda cu esaki.

A yega di bay Merca y esaki a duna bon resultado, pa cual Sr. de Cuba a splica cu no ta trata di dos reconocimento, pero mas bien e ta tur dos ta pa e Cuerpo completo. Esun di Merca, ta busca e miho di tur caminda. Esey ta e bentaha di e islanan pa gana e miho experiencia, y esun di Merca ta bay mas tanto ariba certificacion di airport ya cu mayoria avionnan cu ta bin aruba ta companianan Mericano. Y pa e opleiding, e basico di e bombero mes pa haci su trabao como cu tur isla ta basa ariba sistema Hulandes. Mester bin cu’n sistema uniforma pa tur hende. Y pa e opleiding basico di bombero, ta uza e parti Hulandes. Y ora di specialisa pa airport ta uza e Mericano. No ta haci’e pasobra cu ta hay’e miho, pero si bay cu e parti Mericano ta mas barata pa manda un grupo di hende bay certifica, cu enbes di manda nan Hulanda. E ta un win-win situacion. No ta busk’e solamente paso e ta miho, pero ta haya beneficionan secundario hunto cun’e tambe.

Den futuro, e lo ta bay ta un reto basta grandi pa Cuerpo di Bombero mirando cu tin grupo di personanan cu lo baha cu pension, ta bin hendenan nobo, p’esey e 4 comandantenan a bin hunto y a keda stipula cu no solamente mester bin cu sistema nobo, pero e mester ta duradero, cu si e comandante no t’ey, e cuerpo ta sigui innova su mes tambe. Mester tene na cuenta cu tur e islanan ta creciendo y uno mas cu otro. No solamente den economia, pero tambe den turismo. Den tecnologia, infrastructura, tur e islanan ta bay ta innova, y e cuerponan di Bombero di e cuater paisnan no por keda atras.

Den futuro lo mester inverti tanto den personal como den ekipo y den e convenio ta para e.o. cu pa ekipo y personal, den esaki ta mas bezig den personal y e opleiding, con e personal ta desaroya su mes den su carera den un cuerpo di bombero. P’awo lo no focus ariba ekipo, ya cu hopi di e islanan ta uza diferente. Aruba ta uza Mericano y Corsou Hulandes. Awo ta focus mas tanto ariba opleidingnan, pero ekipo, infrastructura y procesonan cu ta wordo uza, tur den e temporada nos dilanti, lo wordo coordina riba un solo liña.

E opleiding y desaroyo di e persona ta central, cu ta pone prioridad nr 1 ariba esaki. Pero tin hopi mas carteranan cu ta bin, manera Managment Development. A papia over di e ayudo lo por ta ora di calamidad entre e islanan. Y esey ta forma parti di e proceso cu lo sigui despues, tabata palabranan di Sr. Eduard de Cuba, Comandante di Cuerpo di Bombero.

Comments

comments