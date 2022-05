Internacional:E ta un sorto di sarampi aki cu su origen ta di Africa, a infecta algun hende aki na Reino Uni. Na e punto aki tabata comprendibel mirando cu e personan aki a biaha pa Nigeria ultimo y a regresa nan pais y a bira malo. E infeccion ta wordo pasa na momento cu e bestia morde un persona,sea mishi cu su sanger of su cuero cu ta infecta. A tuma nota cu e bestianan manera raton, djaka ta keda infecta, y ta logra di pasa esaki pa humano. Awor aki a tuma nota cu tin caso na Merca, Spaña, Australia, Belgica, y Francia. Te na e momento aki Hulanda ni Curacao no tin caso registra. Di esun di Australia por a compronde cu e persona a Sali for di Reino Uni y di aki nan e por a pega cune. Di e caso di Belgica< ainda ta investigando pa sa con bin e personanan a keda infecta. E virus por pega via cuero y rosea. E sintomanan cu a haya ta entre otro keintura cu dolor di cabes. Expertonan ta keda para ariba cu no mester drenta panico mirando cu e virus aki no ta plama si tin cu compare cu Covid-19. Tin di bisa cu e malesa por ta un peliger pa bida humano. Na Republica Congo por a tuma nota cu 11% di e personanan cu a infecta a fayece di e virus. Loke a tuma nota tambe ba Europa y Merca ta cu e pashentnan ta hende homber y nan tabata tin contacto Sexual bou di nan mes

Comments

comments