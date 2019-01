Experiencia a mustra cada bez cu planificacion di DOW ta fatal

Den e conferencia di prensa di DOW, Ing. Marlon Croes a mustra cu lo construi mas rotonde ainda riba nos isla chikito y esakinan kisas den bista di hopi of miho bisa den bista di DOW mes ta bon, pero toch pa hopi hende esaki no ta e solucion pa e situacion pisa di trafico cu nos isla a bin ta conoce e ultimo añanan aki. Den mesun rosea e director di DOW ta mustra cu pa haci e construccionnan aki y mas ainda e construccion di otro cosnan pa e famoso Watty Vos Boulevard keda cla, lo rekeri cu mester bay cera un gran cantidad di caminda y esakinan lo bay trece su dolornan di cabes grandi pa e automobilistanan. Pasobra ta bon conoci cu ora DOW menciona cu lo bay cera careteranan, esakinan ta bira un desaster pa loke ta trafico. Awo a wordo mencion cu lo bay planifica e ceramento di camindanan pero den pasado a keda comproba na mas cu un ocasion cu DOW no tin planificacion pasobra ora cera caminda e situacion ta bira mas pio di loke ta. Automobilistanan ta keha na radio y tur caminda cu e ceramento di caminda ta stroba mas ainda pa nan yega nan destino dus awo cu DOW a anuncia cu lo bay cera mas caminda, ta cuestion di tene curason y cumpra pasenshi na container pa logra supera e dianan, simannan y lunanan cu e careteranan lo keda cera. Pues nos ta pidi automobilistanan pa tene man na curason y tene hopi pasenshi cu e situacion fastioso cu lo bay tin ya caba for di inicio di e aña aki y sigur pa resto di aña ’ki, Corda cu semper ora DOW a papia di planificacion, e planificacion aki semper semper ta haci e situacion mas pio cu e tabata. Ta bon conoci cu claro DOW ta e instancia profesional pa cu construccion di careteranan pero ultimo temponan aki a comproba aña tras di otro, cu e clasificacionnan aki semper tabata un desaster. Nos no mester purba tapa solo cu un dede pasobra tur caminda cu bo bira ta reclamo tin di automobilistanan cu ta haci uzo di e careteranan y mas ainda ora esakinan keda cera, ta pio ainda. Si tira un bista un rato rond Aruba, tin yen di construccion di rotonde cu ainda ta para pa basta tempo y nos no ta referiendo cu ta dor di e periodo di vakantie di construccion esakinan a para, sino tin rotonde cu tin mas cu un aña para na mesun caminda y akinan nos ta referi na e rotonde pa bay Hospital cu te ainda no ta cla y esaki tambe lo bira e futuro di e otro rotondenan cu a wordo construi. Anto e ora ta pone e ciudadano pensa cu no a ni caba cu e otro rotondenan, pero ta cla pa construi mas rotonde dus a traha hopi pero niun no a keda cla ainda pasobra ainda ta wak cu construccionnan mester tuma luga. Ki dia e situacion aki ta finalisa na Aruba pasobra ora bo puntra DOW, e contesta ta cu no ta nan sino e contratista no a caba cu e construccion, pero ta DOW mester controla esaki y ta pueblo di Aruba tin cu biba cu construccionnan tur rond di nos isla, cu no ta cla y no ta bunita acaba. Pero si a paga gran cantidad di placa pa e construccionnan aki. Shonnan te ki dia e cosnan aki ta sigui pasa y mas ainda, sigui wordo permiti pasobra after all ta DOW y consecuentemente Gobierno ta keda acepta e cosnan aki.

