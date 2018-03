Experience San Nicolas Easter edition cu hopi actividad

Diasabra 31 di Maart e evento di Experience San Nicolas lo ofrece publico un bes mas un great programacion dedica na e celebracion di Pasco grandi.

Dorna e mesa di come e Pasco Grandi aki cu un Egg Holder cu abo a pinta. Na Cosecha San Nicolas por registra pa un workshop creativo unda bo lo pinta un Egg Holder bou di guia di e artesana Romelinda Maldonado. Romelinda lo duna un demostracion di con por traha e Egg Holder aki cu materiaal recicla. E prijs pa por participa ta 20,00 florin y ta inclui material y refreshment. Workshop lo ta di 11.00 am – 12.30 pm. Por registra na 5878708 of 5878709 of por manda un email na [email protected] Check out e facebook page di Cosecha; Aruba Cosecha.

Na Museum of Industry tambe lo bay tin un Easter Edition Storytelling na e museo cu lo consisti di pintamento, buskeda di webo y contamento di storia pa mucha. Mayornan y tur otro bishitante por haci un tour den e museo. Nos autornan invita lo ta Tanchi Thania y Richard Dabian cu di un manera dibertido lo deleita tur mucha cu cuentanan inspirativo. E prijs pa participa ta 10,00 florin y ta inclui egghuntig, algo di bebe y come. Registra via [email protected] , 5847090 of bishita e facebook page di Museum of Industry.

Roy ta warda tur hende pasa bishitele na Community Museum (banda di CMB San Nicolas) pa un tour bek den tempo. Probecha e dia aki pa pasa un rato ameno den famia y siña mas over di nos herencia cultural.

E edicion di Experience San Nicolas aki, por bin descubri e ciudad di San Nicolas y den tema di Pasco Grandi door di participa cu e actividad di Scavenger Hunt. E speurtocht aki ta un fun activity pa famia y amigonan. Sera bo team y registra na [email protected] E prijs pa participa ta 10,00 florin pa team di maximaal 6 persona. E speurtocht ta cuminsa na Cosecha San Nicolas, na B v/d Veen Zeppenfeldtstraat 20, den Promenade. E actividad aki ta di

09.30 am – 11.00 am.

Pa por support artistanan jong di San Nicolas, e biaha aki nan lo traha un mural bou di guia di Uptown Republik Studios riba edificio di Wema na San Nicolas. Bin admira y bin apoya nos hobenan creativo di 09.00 am – 01.00 pm.

Na San Nicolas tin diferente cafes y restaurants habri unda por pasa come un plato suculento. Charlie’s Bar & Restaurant y Grill Time tin specials riba e dia aki. Mundi Health Café, O’niel Caribbean Kitchen, Joy’s Restaurant y Gallo Rojo tambe ta habri. Anthony’s Barbershop lo tin e dia aki un descuento di 10% riba hair cuts te cu 01.00 pm.

Pa mas informacion por tuma contact cu nos na 5847090, por email na [email protected] of tambe sigui nos riba Facebook.

Comments

comments