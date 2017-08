Experience San Nicolas – Back To School edition

Scol ta bai cuminsa y Experience San Nicolas tey un biaha mas diadomingo 13 di augustus entre 10:00 am pa 2:00 pm. Tin actividadnan manera poetry workshop y diferente scavenger hunts tur sumamente interesante pa henter famia disfruta. Museum of Industry & Community Museum ta habri ariba e dia aki cu un prijs special di entrada, two for the price of one.

Den Museum of Industry tin posibilidad pa hasi un quiz it right. Ariba e dia aki ambos museo ta ofrece un special tour pa 12’or di merdia. Alabes por participa pa gana premionan atractivo. Espacio Azul ta presente na e barbershop (edificio biña) den entrada di promenade na San Nicolas. Aki bo ta ricibi un quiz, di cual contesta nan bota ricibi canando den e cayanan di San Nicolas. Bin test con bon abo conoce San Nicolas. Bo kier pasa pret?

Participantenan ta ricibi un regaldo na final. Pa participa ta completamente gratis. Pa cualkier pregunta por fabor tuma contacto cu nos na +297 5935509 of

[email protected]

Cosecha y e artesano Natalia Koolman ta ofrece un workshop gratis pa Back to School.

Den e creative center di Cosecha na San Nicolas, participantenan lo bai traha un etui unico y

duradero cu material recicla. Bin sera e vakantie escolar aki den un manera creativo. Pasa Cosecha Playa of Cosecha San Nicolas pa reserva bo cupo. E workshop ta di 11’or te cu 1’or di merdia. Pa cualkier pregunta, por manda un email na [email protected]

Den e edicion di Experience San Nicolas aki, e poeta di San Nicolas Reginald de Palm lo duna un workshop unda lo sinja formanan di poesia tradicional, ritmo den poesia y accento di palabra. Quake, cual ta e nomber artistico di Reginald, lo deleita nos tambe cu produccion propio. Reserva bo cupo via [email protected] pa e workshop gratis aki. E lo tuma lugar na Cosecha San Nicolas y e ta di 11’ or te 1’or di merdia. Nicolaas Store ta yama bon bini na The Taoist Tai Chi Society Aruba. E grupo aki ta duna un presentacion pa 11:00 ‘or di mainta dilanti Nicolaas Store. Aki alabes por inscribi pa lesnan di Tai Chi. Un arte sigur cu ta beneficia nos salud mental y fisico. E siguiente pacusnan, tiendanan y lugarnan di come cu tambe ta forma parti di e famia felis di Experience San Nicolas, tambe lo ta habri: O’Neil Caribbean Kitchen, Joy’s Restaurant, El Gallo Rojo, Jads Dive center y Rum Reef Bar & Grill, WEMA, Alankar, JM Enterprises, La Aruba y Aruba Store.

Experience San Nicolas ta invitabo pa bini pariba y tuma parti di e experiencia aki y pasa un dia diferente cu bo famia.

Nos ta wardabo!