E tema di BBO na frontera ta uno sumamente alcaso y debati actualmente entre Departamento di Impuesto, nos Gobernantenan y nos comerciantenan. No ta un secreto cu the Aruba Trade & Industry Association (ATIA) mes ta hopi critico riba e posibel introduccion di e ley nobo aki. Pa exactamente e rason aki, ATIA a aserca Directora di Departamento di Impuesto (DIMP) Sra. Luenne Gomez-Pieters pa hasi un session al estilo di un “Town Hall” pa su miembresia, Sr. Henriquez, Director di ATIA a splica. Directora di DIMP a gusta e idea paso e ta un manera diferente y innovativo pa comunica directamente cu comerciantenan. Pa e rason aki Sra. Gomez-Pieters mes a tuma e iniciativa pa invita Director di Aduana, Sr. Ricky Croes pa tambe asisti na e town hall, paso e BBO na frontera lo mester bai simultaneo cu cambio di ley di Impuesto.

Temanan trata den e session

BBO na frontera

Directora di DIMP den su presentacion a duna un demostracion di e sistema nobo di Bo Impuesto (BOi), pa mustra e cambio y tambe e conneccion cu sistema di Aduana. Ademas mester indica cu hopi diferente tema y situacion a wordo trata durante e session. Algun tema di suma importancia tawata seguramente e tema di “handelsgoederen” y kico si y no ta wordo considera como un handelsgoed. Tambe e tema di unidad fiscal (“fiscale eenheid”) y con esei lo traha awo cu un BBO na frontera. Mester indica cu ta importante si un comerciante tin un unidad fiscal pa e revisa y actualisa esaki na DIMP, pa no haya problema den futuro. Otro tema tawata esun di e asina yama “teruggaafbeschikking” ora cu DIMP mester debolbe placa na un comerciante. Aki atrobe ta importante pa tur informacion di cuenta di banco di e comerciante ta actualisa, pa no tin problema ora mester debolbe placa.

Impuesto di importacion

Pa cu impuesto di importacion, a toca e tema di simplificacion di e nivel nan di impuesto, unda cu Director di Aduana a duna ehempel amplio di cambionan. Tambe a sigui tocante e servicio di Aduana, freezone, entrepot pa auto y productonan “green” cu ta un tema hopi debati awo riba rednan social. Mester bisa cu ambos Director a contesta tur pregunta y a aclaria hopi incertitumbre di e miembresia, pero tambe a tuma bon nota di tips cu e miembresia a duna cu lo por yuda den futuro.

Satisfecho y agradecido

ATIA ta sumamente satisfecho cu un sala completamente yen, y agradecido na Directora di DIMP y Director di Aduana y nan team pa por a colabora na nos town hall. Si como comerciante bo no a haya espacio pa atende ATIA su town hall, nos ta recomenda pa busca mas informacion posibel of sigui nos riba nos rednan social unda nos ta comparti informacion regularmente.

Ocasionalmente ATIA por ta critico especialmente riba e dos Departamento nan cu a asisti na nos town hall, pero ta importante pa comunidad y comercio sa cu nos tin bon comunicacion cu gerencia di ambos Departamento cu ta uno basa riba respet mutuo. ATIA lo keda advoca pa reformanan cu lo yuda pa sigui crece y fortifica economia di Aruba, pero tambe continua cu organisacion di sessionnan informativo y eventonan social pa engrandece nos miembresia.