Exitoso torneo di softball Copa Noord 2018

Copa Noord ta drentando den su ultimo siman caminda nos ta haya e gran final di e torneo diasabra y domingo awor cu e round robin y e gran final na Centro di Bario Noord, e cas di Copa Noord 2018. Pa mas di 21 anja ta organisa e Famoso Copa Noord, unda e organisacion di softball Tanki Leendert Giants a haya e honor pa ta e ekipo anfitrion. Cu un total di 9 team, e Copa Noord 2018 a ranca sali, pero lamentablemente un ekipo a cay afor y a keda 8 ekipo. Den transcurso di e simannan, e ekipo faborito esta Calabas Blue Jays a domina e torneo invicto cu varios wega gana, sigui pa Royal Power cu a scirbi e torneo aki 7 biaha riba su nomber. E final di Copa Noord lo culmina su di 6 siman, unda diasabra y diadomingo awor e ekiponan lo topa otro pa di ultimo biaha na Centro di Bario Noord.

Dirigente di Tanki Leendert Giants, Sr. Eugene Helder Sr a conta un poco di un di e torneonan di softball mas popular riba nos isla

“E torneo riba su mes ta bayendo hopi bon unda e biaha aki e ekipo di softball Tanki Leendert Giants a haya e oportunidad pa organisa esaki. Un total di 9 ekipo den e bario di Noord a inicia na e torneo pa cual sigir e organisadornan ta hopi contento. E asistencia di e fanaticada ta aceptabel unda cada ekipo ta trece nan hendenan pa apoya mientras mas serca yega na e gran final mas hende lo asisti na e torneo di softball mas conoci y exitoso na Aruba. Den nomber di Tanki Leendert Giants nos kier a yama un danki na Lotto pa Deporte y Sr. Wernet cu a deposita nan confiansa den e torneo y mesora a mustra interes pa yuda patrosina e 21 edicion di e Copa Noord y sigur tambe na tur e otro sponsernan cu a yuda”, asina Sr Helder a bisa den un entrevista teni cu su persona”.

Anja pasa e ekipo di Kudawecha Redskins a bira campeon di Copa Noord 2017. Ken e lo ta e anja aki? Pasa tereno di Centro di Bario Noord y disfruta di e gran final di Copa Noord 2018 organisa pa Tanki Leendert Giants.

Lotto tey pa yuda tur deporte, sigur esun di softball. Deporte ta trece amistad, union i paz.

Sigi cumpra Lotto, Lotto a hasi hopi cumprado nan na Aruba millionario.

Lotto semper a paga su cumprado nan mesora, no kere den storia di indian cu Lotto no por paga.

Pueblo cumprado, please usa boso common sense!

