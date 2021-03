Exitoso torneo di golf di kiwanis club of Aruba como recaudacion di fondo

Riba 20 di maart 2021, Kiwanis Club of Aruba a organisa su di 11 torneo anual di golf na The Links na Divi, pa asina conmemora nos Dia Nacional di Himno y Bandera y tambe pa recauda fondo pa por sigui ofrece ayudo na e comunidad di Aruba.

Aña pasa, pa motibo di e pandemia, e club a cancela e torneo pa prome biaha den 11 aña. Pero e aña aki, Kiwanis Club of Aruba a dicidi di continua cu e tradicion na un manera cu ta respeta e protocolnan di DVG, pa asina nan por sigui sirbi muchanan y famianan den necesidad, specialmente den e momentonan dificil aki cu nos comunidad tin mester di mas ayudo cu semper.

E torneo di golf tabata di 18 ‘holes’ den team di 4 persona cu e formato scramble. Tabata tin 2 ‘flights’; e prome a cuminsa pa 9’or di mainta y e di dos 1’or di merdia. E evenemento tabata yena cu diferente premio pa e hungadonan, incluyendo e premio mayor pa e ‘hole-in-one’ cu tabata un 2020 Mercedes-Benz A-Class Sedan, cortesia di Yrausquin, pero ningun hungado a logra bay cu e premio unico aki.

Na final di dia, e resultadonan a bira conoci:

Best Nett: The Eliminators Team – Edsel Rooi, Oneal Taveras, Julia Pinera y Percival Young

Best Gross: Party Grossers – Randolph Arends, Hunt Riley, Edson Kelly y Eddy Rivera

Closest to the Pin: Alex Hoek

Longest Drive (Men): Nigel Nedd

Longest Drive (Ladies): Indirah Ras

Pa e resultadonan completo, por bishita: https://online.golfgamebook.com/leaderboard/2ua-mkqz

Kiwanis Club of Aruba kier gradici The Links na Divi pa nan servicio, cuminda y campo di golf excelente; Yrausquin pa a patrocina e premio pa ‘hole-in-one’, un bunita Mercedes-Benz A-Class nobo; Aruba Trading Company pa a provee e bebidanan durante e torneo; y tur e 88 hungadonan cu a haci e evento aki un exito, un danki grandi pa e apoyo. E fondonan colecta lo bay directamente na Cas Blechi di Stichting Verstandelijke Gehandicapten Aruba (SVGA), un proyecto cu a lansa aña pasa pa acomoda un total di 10 mucha/hoben cu limitacionnan, entre 6 y 24 aña, cu ta keda bou di cuido di trahadonan di SVGA. E club ta mas cu orguyoso pa duna nan apoyo na e bon causa aki cu ta yuda proteha, cuida y desaroya nos hobennan cu por ta no tin e mesun oportunidadnan cu otro. Pa mas informacion tocante Kiwanis Club of Aruba, por bishita nan website na: www.kiwanisclubofaruba.org Pa mas informacion tocante Kiwanis Club of Aruba, por bishita nan website na: www.kiwanisclubofaruba.org

Comments

comments