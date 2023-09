Diasabra 16 di September a tene un exitoso symposium di cardiologia tratando e topico di intervencion cardiovascular na Aruba cu e tema: “5 years of percutaneous coronary interventions in Aruba, what’s next?” Den un sala yen, oradornan local y internacional a toca diferente topico entre otro a mira bek riba cinco aña di intervencion cardiovascular na Aruba y su resultadonan, pero tambe a papia riba futuro oportunidadnan pa nos isla riba e tereno aki.

Cardiologo Robert Dennert: “Awe nos ta celebra cu nos tin nos lustro na Aruba y pues cu nos tin cinco (5) aña caba cu no mester manda pashent mas pa exterior pero por tratanan na Aruba mes.” Sea inmediatamente pa trata un persona cu a haya atake di curason of pone stent pa habri arterianan cu ta cera. Esaki no solamente ta scapa hopi placa pero mas importante aina e pashent por recupera mas lihe na su isla mes den ambiente familiar. “Cu e colaboracion y guia di Amsterdam UMC y Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) Amsterdam a realisa e compleho moderno di intervencion cardiovascular unda cu ultimo añanan hasta ta trata pashent cu ta bin di nos islanan bisiña” segun cardiologo Dennert. Durante e symposium aki pues, a mira e fruto di e inversion haci no solamente den e compleho mes pero tambe den conocemento y training di un tremendo team cu ta haci posibel e operacionnan aki na Aruba mes.

“Mi experiencia cu e team na Aruba ta uno fantastico”. Cardiologo Prof. dr. José Henriques di Amsterdam UMC ta conta di e tremendo colaboracion. “Mi ta haye ta importante pa menciona cu semper e colaboracion a bay super y cu awo e cardiologonan por hasta traha na Hulanda riba mesun nivel y independiente. Mi ta kere e momento a yega pa pensa riba e siguiente paso manera cuminsa tratamentonan di “klep” of otro tipo di tratamento conhuntamente cu sea internista, radiologo, intensivista of otro specialismo. “The sky is the limit” esey mi ta kere lo bira e “next step” pa Aruba.”

Segun Dr. Rene van der Schaaf, cardiologo di OLVG Amsterdam “a traha cu hopi gusto for di comienso cu ful e team. E relacion cu nos a establece na comienso a sigui crece y ainda nos ta intercambia y comparti informacion cu otro cu ta algo bunita.” E ta importante pa e impulso profesional continua y por mira cu na Aruba cada bes tin tecnica nobo cu wordo implementa cu apenas a yega otro lugarnan di cuido. E compleho cardiovascular aki tambe ta un ehempel di algo progresivo y un adelante den mundo.

Cardiologo Casper Laclé ta conta cu e ta sinti’e hopi contento. “Despues di hopi aña di esfuerso a logra bin cu programa di PCI aki cu ta uno sostenibel na Aruba mes y awo por mira bek riba 5 aña como un bunita logro danki na ayudo di hopi hende”, Cardiologo Laclé ta conta. Kizas ta ami a cuminsa cune y a push’e, pero sin sosten di hopi hende esaki no lo por a logra. Tambe na final di e symposium awe cu a termina cu charla di director di Hospital, sr. Jacco Vroegop, mi no a sper’e y a keda sorpendi cu e palabranan di gradicimento y e plakaat di aprecio cu nos tur a ricibi.”

Cinco aña pasa na luna di april a cuminsa cu e prome intervencionnan cardiovascular na Horacio Oduber Hospital. A cana un trayecto bastante largo pa yega na esaki pero cu resultadonan sumamente exitoso pa cuido medico y e comunidad di Aruba. Di e forma aki por nota con, sistematicamente, HOH ta sigui inverti den mas ekipo, prepara nos propio profesionalnan, amplia servicio, brinda mas cuido na pashent y baha e costo pa AZV y Aruba. Atrobe a demostra cu Hospital y Aruba mes por y lo sigui inova y eleva calidad di cuido medico pa Aruba!