Exitoso siman di training pa departamento di Maternidad

nursenan di departamento di maternidad di Hospital tabatin un siman di training intensivo. Hospital a haci e training aki pa motibo cu tin biaha durante dunamento di luz y riba “kraambed” e mamanan por bira hopi malo of cosnan por pasa durante parto di cual cada seconde ta conta pa loke ta scapa bida di e mama y e baby.

Durante añanan hopi cos a cambia y pues a actualisa e lesnan pa asina tur participante ta na altura die ultimo desaroyonan rond mundo pa loke ta obstetria. E meta final ta pa tur nurse, partera y ginecologo ta riba mesun liña pa den momentonan crucial sa precies kico nan mester haci. Dr. Babet Latour, ginecologo, a duna di conoce cu ta bon pa train situacionnan cu casi no ta sosde pa ora nan ossode nos tur ta cla para. Dr. Latour hunto cu tur otro ginecologonan a percura p’e lesnan, unda cu no solamente a duna les di pa medo di Powerpoint pero tambe a haci training na unda por ehempel un pashent cu ta sangrando hopi durante parto of cu otro complicacionnan y kico mester haci na e momento ey.

E training tabata exitoso, dr. Latour a duna di conoce. Mas di 60 participante incluyendo nurse y partera a presenta pa asina ricibi e training cu tabatin un duracion di 5 dia. “E tabata fantastico y cu hopi entusiasmo”, el a duna di conoce.

Ora cu tin situacionnan grave cada seconde ta conta y asina aki e nursenan sa kico tur mester haci. Tambe ta spera pa duna mas training asina aki y sigui guia nursenan pa hisa e siguridad di pashentnan.

Henter siman e nursenan a ricibi training, pero tambe a inclui parteranan. Renita Blindeling, Zorgmanager Maternity & Obstetric, a duna di conoce cu durante e training e nursenan a haya e oportunidad pa train tur caso cu nan ta haya riba e departamento. “Nos ta hopi contento con tur cos a bay”, el a duna di conoce. Desde dialuna e training a cuminsa y tur topico duna durante e training ta pa hisa e cualidad di cuido cu e nursenan ta duna e pashentnan. Tur aña mester train e nursenan pa tin profesionalnan cla pa yuda den casonan for di normal y por a mira cu esey a pasa henter e siman.

Tabatin hopi interes, pasobra e nursenan a presenta na e training hasta durante nan oranan liber. E ginaecologo y nursenan cu a duna les, a ripara cu tur hende tabata motiva pa haya training. Na final di siman tur participante di e training a ricibi nan certificado. Alabes nan a ricibi un mug cu e texto “OBNurse at your cervix” cu ta un muestra di gradicimento di Hospital pa tur nan esfuerso.

