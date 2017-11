Exitoso ‘Showcase Event’ di Feria Social 2017

Diasabra ultimo den un ambiente festivo a celebra e ‘Showcase Event’ di FERIA SOCIAL ‘Bario Edition’. Un programa nacional cu ta stimula participacion boluntario y ta crea lidernan hoben den nos comunidad.

Durante 4 luna mas di 80 hoben entusiasma a traha hunto cu un organisacion di bario pa por completa un proyecto. E proyectonan tabata entre otro instala speeltuin, verf edificio, organisa un dia di wega (tradicional y moderno), organisa un talent show den bario, crea un moestuin, organisa bubble soccer y human foosball, crea un area unda tur hende den bario por bin pa train (gym). E resultado di FERIA SOCIAL ‘Bario Edition’. tabata Impresionante pa mira.

CEDE Aruba cu ta encabeza e proyecto aki di Feria Social e duna oportunidad na e hobennan pa siña algo mas, por medio di cursonan, pero tambe pa ta responsabel pa nan mesun bario. Tur boluntario a ricibi un certificado di aprecio pa nan participacion.

Durante e anochi a duna reconocimento na:

Best Youth Coach Raymond Andell Bridgewater di Centro di Bario Dakota cu a ricibi su plakaat y tambe regalo di Sport Caribe & Pelican Water Sports. Un hoben di 17 aña cu hunto cu directiva di Centro di Bario Dakota y HUDA Camp a organisa diferente actividadnan pa mucha y hobennan den Bario. Un hoben cu no a give up y a tuma e reto di caba cu e proyecto sea cu un team of su so. Actividadnan manera ‘Human Foosball’, ‘Bubble Soccer’ y otro weganan interactivo. Asina tambe cu hopi entusiasmo y emocion a ricibi su reconocimento.

Best Youth TEAM Centro di Bario Playa Pabao, a ricibi nan plakaat y tickets pa The Cinemas Aruba. Un team cu e percura pa traha hopi hunto y a presenta den tur actividad y cursonan cu a wordo ofreci door di CEDE Aruba. Nan a demostra cu hobennan por haci cosnan productivo hunto y eherce un trabou como boluntario ehemplar pa henter un comunidad.

Best NGO Centro di Bario Tanki Lender, nan a ricibi un plakaat y cadeaubon pa e club haci uzo di dje na Do it Center. Meta principal ta pa centro di bario y hobennan traha hunto den e tempo acorda, ehecuta e plan pa e centro di Bario y demostra cu e ta uno exitoso. Trece un cantidad di habitantenan di e bario hunto y trece nan bek pa mira e balor di union no ta facil y Centro di Bario Tanki Lender a demostra esaki cu nan actividadnan y lo sigui haci mas actividad pa e bario completo.

Un pabien grandi ta bay na tur e youth coachnan, boluntarionan y organisacionnan di bario cu e tremendo proyectonan realisa.

Durante e anochi hobennan di Gang Di Artea haci presentacion.Tabata E tercer finalistanan Anaisa Orman & Andrisca Nicolaas cu a duna un presentacion di baile y e di cinco finalistanan BMT, Zef Kerr y Brandon Keer, a presenta nan tema musical cu nan a gana cu n’e.

Tambe a rifa algun premio pa cortesia di Pelican Watersports bou di e hobennan cu a participa cu e proyecto.

Pa a logra e bunita resultadonan aki, fuera di e ayudo boluntario, tabata tin comerciantenan cu a contribui na e proyecto. CEDE Aruba ta gradici tur comerciante specialmente WEB Aruba N.V., Aruba Tourism Authority, Fantastic Gardens, AMC Unicon, Ecotech y Dijtham. Masha danki pa a forma parti di FERIA SOCIAL 2017 y hunto logra pa e tabata un exito total.