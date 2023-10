Ariba diasabra dia 14 di oktober na Universidad di Aruba a tuma lugar un sesion dedica na studiante-atletanan y nan mayornan ariba e topico di “College Baseball in the USA – What you need to know”. Tawatin tres instancia cu a duna informacion y splicacion tocante e opcion nan cu ta existi na Aruba y den exterior pa yega na nan meta.

Minister Endy Croes a habri e sesion demostrando su dedicacion na e topico cu ta combina su cartera di Educacion y Deporte perfectamente. Despues a sigui e presentacion di EducationUSA Aruba, cual ta e instancia na Aruba di U.S. State Department cu tin e tarea principal pa guia y informa studiantenan cu kier studia na Merca. Recientemente a relaunch e oficina y a firma un MoU nobo pa continua na brinda e servicionan di EducationUSA na Aruba. Sra. Jo-Anne Croes ta e student-athlete adviser a elabora ariba e caminda nan cu un student-athlete por encamina pa yega na realisa su meta. Entre otro e cinco (5) stapnan identifica pa EducationUSA cu mester cana, cual ta:

Research your options cu ta ensera e prome stap, unda ta explora entre e mas cu 4mil College of University cu tin nan Merca, den tur 50 estado. E ta e prome paso pasobra e ta esun di mas importante pa encontra e “fit”.

Finance your studies ta e di dos stap cual ta enfoca ariba e financiamento di e estudio. Cual semper ta un parti cardinal den e decision. Afortunadamente tin opcion nan amplio atravez di entre otro: Arubalening, scholarships y den caso di nos studiante-atletanan, athletic scholarships.

Complete your application ta e parti di yena tur formulario, busca tur document necesario pa por aplica y wordo acepta na e school cu e studiante a identifica como e mihor “fit” pe.

Apply for your Student Visa ta e paso cu hopi hende tin “miedo” di dje, pero cu en realidad ta solamente un paso mas den e proceso. Den caso di studiantenan na Aruba lo mester bai Corsow pa atende e cita.

Pre-Departure Orientation ta e ultimo paso den e ciclo cual ta prepara e studiante pa su biahe, dunando diferente tips pa su yegada.

Mester agrega cu tur e servicio nan di EducationUSA ta gratis pa e studiante y mayornan.

Marina Meijer di UStudy cual ta un consultancy di Hulanda cu ta yuda studiantenan durante e proceso tambe a duna amplio splicacion di e servicionan cu nan ta ofrese.

Na final di e sesion, Coach Andrew Bartman, Development Director di USA Baseball y Coach Drew Briese, Head Baseball Coach na Centre College a elabora ampliamente ariba e significacion di ta un Student-Athlete. Enfocando ariba e aspecto di ta un studiante prome y despues un atleta. Talento ta parti di e bolo, pero un tercera parti so. Mester por tin e actitud corecto como persona pa por ta exitoso. “Attitude, Grades and Talent.” Tur tres characteristicanan aki tin importancia igual, cual ta forma e studiante-atleta idea pa un college of university. Tambe a elabora ariba e diferente nivel di basesball, entre otro, NCAA (D1, D2, D3) y NJCAA (D1, D2, D3).

Sra. Jo-Anne Croes ta subraya: “E trayecto no ta uno fasil, pero sigur ta uno cu ta recompensa grandemente. Nos ta wak un crecemento den e cantidad di studiante-atletanan cu ta scohe e “pathway” aki den disciplinan nan manera landamento, baseball, softball entro otro. En realidad ta un shift den pensamento pa mayornan y atletanan, sigurando nan futuro cu un estudio y alabez wak con lew e por yega den su carera deportivo. Ki un combinacion perfecto.”

Mester menciona cu e sala tawata ful yen y esey ta demostra e interes y seriedad den studiante-atletanan y nan mayornan na Aruba cu kier sigui nan estudio y hunga nan deporte na Merca. Pa e video complete di e sesion por like e page di EducationUSA Aruba riba Facebook of pa mas informacion por tuma contacto libremente cu EducationUSA via email [email protected].