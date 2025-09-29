Despues di e gran exito di e prome temporada, ID Realty Group ta presenta cu orguyo e segunda edicion di su programa educativo ‘Real Estate den Bario’, cu ta duna claridad y orientacion riba diferente asuntonan relaciona cu real estate.
E sesionnan di temporada dos a cuminsa e siman aki riba 23 y 25 di september na MFA Savaneta y MFA Noord respectivamente, continuando otro siman, esta 30 di september na MFA Paradera y 2 di october na MFA Santa Cruz.
Tur sesion ta habri pa publico y ta dirigi pa duna mas informacion directo y practico. E topico central pa e temporada aki ta: Ley di Competencia riba companianan di Real Estate, Ley di Consumidor den asuntonan di huur, pero tambe kico por haci ora bo cas ta bay vindishi. Sigur tur ta tema cu tin hopi relevancia den mercado actual y cu ta afecta tanto cumprado como bendedo.
Segun ID Realty Group, e programa Real Estate den Bario ta nace pa yega mas cerca di pueblo y duna informacion accesibel den un manera simpel. “Nos a mira cu durante e prome temporada tin un gran falta di claridad riba asuntonan basico cu tin gran impacto riba pueblo. Pasobra esey nos kier sigui cu temporada dos, cu ta trata ley y regulacionnan importante cu cada consumidor y inversionista mester compronde,” asina director, Riecardi Irausquin a indica.
E proyecto ta un colaboracion entre ID Realty Group y su partnernan estrategico, entre nan Aruba Fair Trade Authority (AFTA) y Servicio na Defensa di Consumidor (SEDECO), cu lo brinda explicacion y contesta pregunta directamente den cada sesion.
ID Realty Group ta invita tur ciudadano interesa na real estate, desde esunnan cu ta considerando compra of benta di un cas, te cu inversionistanan, pa participai. Tur sesion ta completamente gratis y lo tuma lugar di 7:30 anochi te 9:30 anochi. Pa mas informacion of pa registra, manda un message via WhatsApp na +297 290 2447.