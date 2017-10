Exitoso prome Caribbean Congress of Active Aging

Fundacion Movemientota Bida (FMTB)den fin di siman a organisa e First Caribbean Active Aging Congress de Cas di Cultura y na Centro Kibrahacha. E congreso di envehecimento activo (Active Aging) a cuminsa diabierna 13 di october na Centro Kibrahacha na unda 175 persona a participa den e parti practico na unda e profesionalnan Servaas Mes, Erik Peper, Joke Smith Kesteloo,Jeroen van der Spil Charlene Leslie y Iraida Thijzen a duna diferente workshops .

Diasabra 14 di october den Cas di Cultura e congreso a tuma lugar na unda differente experto internacional y local a hiba palabra. Tur esaki tabata posibel gracias na e cooperacion di Physical Activity Network of the Americas (RAFA/PANA) y La Red de Actividad Física de América, capitulo de Puerto Rico (RAFA-PUR) na cual FMTB ta afilia.

E expertonan a bin for di Estados Unidos, Canada , Brazil, Curacao y di Aruba. Un grupo grandi cu mester a bin for di Puerto Rico lastima mester a cancela debi na e problemanan cu ainda na tin na nan pais debi na horcan cu a laga un desaster na nan pais.

Despues cu Minister di Salubridad Dr Alex Schwengle a habri e congreso aki tabatin presentacionan di Dr. Paulo Farinatti di Brazil sigui pa Dr. Sandro Waterloo di Aruba.

Servaas Mes di Canada a sigi cu un topico peculiar “how to move with ease not desease”.

Mas orador tabata Sr. Jeffrey Matos di Centro Kibrahacha y Dr Nienke Gonzales Diaz-Smith di SABA.

Parti merdia nos por a scucha Dr Erik Peper di Estados Unidos y di Corsou Dr. Jos schakel & Dr. Baraived Silvanie.

Sr. Rudy Leysner di Fundacion Movemiento ta Bida a cera e dia aki gradiciendo tur speakers y participante na e prome Caribbean Active Aging Congress.

E congreso aki tabata pa tur hende cu tin di haber cu personanan adulto pa asina sa con pa tene nan activo. FMTB tin ja pa dos anja caba un programa den diferente districto na Aruba na unda nos adultonan ta bay y haya les con pa keda activo na un manera recreativo ( Hunto Nos ta Vence Evehecimento).

Cu e congreso aki FMTB y Aruba ta bay dilanti den henter Caribe pa promove “Active Aging” ya cu ta pa prome biaha cu esaki a wordo organisa den Caribe.

Pakico e congreso aki tabata:

– Pa alerta nos adultonan cu nan mester biba mas activo

– Pa informa e profesionalnan cu ta traha cu y pa nos adultonan di e beneficio pa promove un bida mas saludabel y activo.

– Promove un bida largo di actividad fisico pa esunnan mas jong den nos poblacion p’asina nan keda activo y saludabel tambe ora nan ta ariba un edad avansa.

FMTB ta sumamente contento cu e respaldo cu nan a ricibi di diferente stakeholders y tambe di comercio.

Ban siña con pa biba mas saludabel y bira mas activo na un manera sano.

No ta pornada nos Fundacion ta carga e nomber Movemiento ta Bida pasobra cu movemiento nos ta alarga nos bida na un manera sano .