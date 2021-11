Diabierna, 12 di November, a tuma lugar un segundo presentacion na Curaçao di e mobile app nobo di Payroll Pro HRM cu a wordo lansa na oktober. E presentacion aki a wordo duna door di e compania desaroyador di Payroll Pro HRM, cu ta Gamma IT Solutions y e la wordo teni na e ballroom di Renaissance Wind Creek Curaçao Resort.

Gamma IT Solutions ta conta cu oficina na Aruba y na Curaçao y ta e compania cu a trece Payroll Pro HRM riba mercado. Payroll Pro HRM ta un programa di payroll y HR cu ta wordo uza na Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba, St. Eustatius, Suriname y Jamaica. E ta sin duda e programa di payroll y HR mas uza den Caribe.

Pa por sigi cu e trend den innovacion, Gamma IT Solutions a desaroya un mobile app pa Payroll Pro HRM. E mobile app aki ta gratis pa tur cliente cu tin e modulo di HR di Payroll Pro HRM.

Pa medio di e mobile app e usuario por download su pay slip of loonbelastingkaart, pidi vakantie, meld ziek, contact e departamento di HR, pidi timeback of agrega su overtime y wak su informacion personal entre otro.

Gamma IT Solutions a invita su clientenan na Curaçao na un dushi desayuno na Renaissance Wind Creek Curaçao Resort unda nan por a wak un presentacion cu tur e informacion di e mobile app nobo.

Di su banda Gamma IT Solutions ta gradici tur cu tabata presente y tambe e team di Renaissance Wind Creek Curaçao Resort pa e tremendo servicio y desayuno.

Teiry Croes di Gamma IT Solutions ta comenta “Nos ta sumamente contento cu nos por a desaroya e mobile app aki pa nos clientenan. Nos a haya un feeback hopi positivo di nos clientenan na Curaçao y den Caribe. Nos ta hopi excita pa sigi trece mas innovacion pa nos clientenan.”

Cu e Payroll Pro HRM Mobile App bo tin tur informacion di bo payroll y HR den bo plant’i man. Pa mas informacion por bishita www.payrollprohrm.com

