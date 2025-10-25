Na Paleiskerk na Den Haag a tuma lugar un “Politiek Café” den cuadro di e eleccion pa Tweede Kamer otro siman na Hulanda, organisa pa Gabinete di Minister Plenipotenciario di Aruba. Un total di cinco partido politico a participa na e evento aki. Ta trata di CDA, GroenLinks/PvdA, D66, VVD y Christen Unie.
Pa CDA a participa Karsten Klein, number 23 riba lista di CDA. GroenLinks/PvdA a keda representa pa Raoul White cu ta number 30 riba lista di su partido. Anouschka Biekman a participa den nomber di D66 y e ta ocupa number 16 riba lista di D66. E partido VVD tabata presente na e evento den persona di Eric van der Burg, number 5 riba lista di VVD. Por ultimo pa Christen Unie a participa e candidato number 24 riba nan lista cu ta Henco Cecilia.
Despues cu e moderador di e Politiek Café Sidney Kock a yama tur presente bon bini, director di Gabinete di Aruba Joselin Croes LL.M.,M.Sc a tene un discurso den cual ela subraya e importancia di votacion como un momento importante den nos democracia. Y cu esaki tambe ta importante pa e Arubianonan bibando, trahando of studiando na Hulanda. ‘Bo voto ta determina e rumbo pa Hulanda pa e siguiente cuater aña. Esaki ta importante pa tur hende cu ta biba na Hulanda, tambe pa e comunidad Arubiano. Nan tambe tin derecho di voto. Pa e motibo ey Gabinete di Aruba a organisa e Politiek Café aki pa brinda nos hendenan e posibilidad pa bin scucha e partidonan politico y nan plannan pa Hulanda y Reino Hulandes. Mi ta spera cu e anochi aki duna boso mas claridad ariba e puntonan di bista di e partidonan politico y asuntonan cu ta hopi actual,’ tabata palabranan di Joselin Croes cu a caba su discurso cu un apelacion pa tur hende pa bai voto otro siman.
E programa a sigi unda e participantenan por a duna nan punto di bista di nan partido, plannan y solucion riba cuater tema cu tabata vivienda, nivel di bida (bestaansrecht), migracion di estudio y Relacionnan di Reino.
Despues tabata tin oportunidad pa pregunta y hopi persona, entre nan studiantenan Arubiano a haci uso di e oportunidad aki pa lansa nan preguntanan na e politiconan.
Gabinete di Aruba por mira atras riba un evento sumamente exitoso. Un grabacion di henter e evento ta bisto riba e pagina di Facebook di Gabinete di Aruba.