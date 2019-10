Exitoso participacion di Aruba Ocean Villas pa prome biaha riba Roadshow na Europa

Recientemente Aruba Ocean Villas pa prome bes tabata presente riba un roadshow na 2 ciudad na Europa cu ta Hamburg y Vienna. Na cada ciudad tabatin mas o menos entre 40 pa 45 agentenan di biahe cu a combersa cu e diferente instancianan presente. Aruba Ocean Villas aunke un boutique hotel chikito di 7 bungalows a sa di causa impacto door di nan concepto cu ta uno unico te awor na Aruba y nan a impresiona cu nan slogan: “it is not an escape of everyday life, it is a return to a life well lived: it is a return to nature”. Adhunto algun potret di representantenan di Aruba Ocean Villas na e roadshow.

