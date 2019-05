Exitoso Mercado Santa Rosa celebrando Dia di Tera

Despues di cu hopi a warada riba nos mercado esaki a tuma lugar ayera diadomingo. Mercado Santa Rosa celebrando Dia di Tera. Hopi ta e comnetario cu porfin tin mercado atrobe pa nan por bin cumpra loke nan no ta haya otro caminda.

For di mainta trempan bishitantenan a cuminsa yega pa por probecha di locual tin pa ofrece den nos mercado. Musica for di mainta trempan no tabata falta. Esaki tbata den man di DJ Alvin cu smper ta pone bon ambiente.

Segun e oranan tabata pasa mas y mas e cantidad di bishite tabata crese. Hopi ta esnan cu a bin hasi compras y a dicidi di keda y difruta di e ambiente ameno familiar cu tabata tin. Otronan a bin especialmente pa saboria un bon plato crioyo manera nos mercado so por ofrece.

Por a admira tambe mayornan cu a bin cu nan yiunan tabata masha contento di tin entretenimento pa e muchanan. E muchanan por a difruta un paseo riba cabay. Otronan por a difruta di Dino Jump combina cu popcorn y tambe Coton Candy pa e muchanan. Nos “Cunuco Chabelito” semper bon bishita pa nos muchanan admira tur e bestianan cu nos tin.

Merdia a ranca Sali cu e ambiente di “Rincon Boys” pa asina deleita tur presente cu nan musica.

Di parti di Santa Rosa u gradicimento ta bai na tur nos productornan local cu a paorta na engrandece nos mercado. Specialemnte na tur nos bishitantenan tambe pa sostene smper nos Mercado Santa Rosa y nos ta spera di por sigui conta cu e sosten den futuro.

Keda pendiente pa e siguinte cual fecha lo wordo anuncia pronto.

Comments

comments