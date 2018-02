Exitoso “Management Development Program” pa ehecutivonan di Hospital

Hospital a organisa un “Management Development Program” pa Managernan di diferente departamento. E curso aki, facilita dor di VUmc Academie, a entusiasma hopi di esunnan cu a participa, unda cu a siña hopi cos cu por aplica den nan trabou diario. Na final di e curso aki di 1 aña, e participantenan a ricibi un certificado di VUmc Academie.

“Pa casi 10 aña, Hospital ta traha cu VUmc Academie riba diferente tipo di programanan”, asina Director Financiero di Hospital, sr. Theo de Kool, a duna di conoce. Un parti di dje cu nos ta hopi orguyoso di dje ta e “Management Development Program”, cual 1 aña pasa a start sali. E programa aki tabata pa yuda e Managernan di Hospital haci nan responsabilidad/tarea miho.

“Nos ta spera cu e managernan por cumpli cu nan mesun responsabilidad y nos a priminti nan cu lo duna nan e espacio pa por haci esaki na un manera profesional”, asina el a duna di conoce. Miembro di gerencia ta pensa cu esaki ta algo bon p’e organisacion completo y na final e ta alivia e trabou di directiva tambe.

Aña pasa Hospital a cuminsa cu e programa di “Management development”, di cual un grupo grandi di Managernan a participa na esaki. Charlaine Huntington, Manager Communicatie en Voorlichting, kende tambe tabata un participante, a duna di conoce cu e trayecto tabata interesante pa motibo cu a cuminsa cu e module pa por a conoce nan mes y ki estilo di maneho nan tin. Poco poco e participantenan a keda desaroya nan mes bayendo over pa e module con nan ta maneha nan team. Asina aki Manager por mira kico ya ta bon y bo kier mantene bon, kico falta pa drecha, y tambe ki direccion di maneho bo kier mantene. Por ultimo a trata e parti di e estilo di maneho conhuntamente cu e organisacion. E Managernan cu sigui e trayecto a termina e curso cu un presentacion tocante kico a siña durante e aña cu a pasa y unda kier bay den futuro. Y siguramente no a keda sin menciona cu lo mester di nan ayudo pa cu esaki. Pasobra sin e ayudo di e hefenan, e Managernan no por bay dilanti.

“E bunita di henter e trayecto aki tabata, cu a participa hefenan di ‘ondersteunende diensten’ y hefenan di cuido hunto cu normalmente no ta mira otro hopi y danki na e curso aki a cera mas como team cu finalmente e beneficiario di mas grandi ta Hospital mes y su pashentnan”, asina Charlaine Huntington a termina bisando.

Comments

comments