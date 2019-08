Exitoso grand opening Ling & Sons Cosmetics Shop

Ling & Sons IGA Supercenter a haci un tremendo evento pa celebra aperture di nan cosmetics shop nobo, cu a tuma luga Diasabra 10 di augustus 2019, na unda esnan presente a goza hasta di un beauty bar I asina siña mas tips di make up di marcanan renombra cu Ling & Sons tin disponibel na e cosmetics shop nobo aki.

Durante e opening event clientenan por a probecha varios oferta y regalito cu nan a ricibi cu nan compras. Tambe presente diferente make up artist cu a duna make up demo’s na e clientenan presente.

Diasabra hunto cue opening oficial a marca tambe e start di e Beauty week na Ling & Sons cu ta valido te cu 17 di Augustus. Un Siman completamente dedica na make up & beyeza.

Ling & Sons su cosmetics shop tin tur e marcanan renombra di beyeza manera L’Oreal, Maybeline, Revlon, Max Factor, Covergirl, Nivea, Biore, Clean & Clear, Neutrogena, Ardell, Siri Siri y hopi otro marca renombra. Un variedad di producto pa tur gusto y estilo, na un super bon prijs.

E Grand opening aki ta marca e prome di mas cleebracion cu tin na caminda. Ling & Sons ta den nan ultimo fase di renovacion, na unda e supermercado a inverti den trece equiponan nobo di refrigeracion, showcase, décor, luz, bunita borchinan di indicacion pa por presenta un supermercado completamente modern, mas amplio I cu un miho experencia di haci compras pa comunidad di Aruba.

Ling & Sons ta habri tur dia di Dialuna pa Diasabra di 7.30 AM te cu 9.00 PM. Diadomingo di 9.00AM-6.00PM. Tur caminda pa Ling & Sons ta habri bek tambe.

Pa mas informacion sigui e supermercado riba nan pagina social di facebook of instragram.

