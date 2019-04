Exitoso encuentro di e oficinanan di Asuntonan Publico di Hulanda Caribense, Aruba, St. Maarten y Corsou

Recientemente oficinanan di Asuntonan Publico di Hulanda, Aruba, St. Maarten y Corsou tawata tin nan encuentro cu ta tuma luga 2 biaha pa aña. E encuentro asina yama plataforma PIVA, tawata exitoso y di gran balor.

Dialuna 15 y diamars 16 di april miembronan di e Plataforma di Informacion Personal (PIVA) di Antia Hulandes (antes) y Aruba a reuni na Corsou. E proposito di e plataforma aki ta pa dialoga dos biaha pa aña. Ta discuti loke ta necesario pa garantisa e calidad di datonan personal, e registro adecua y e datonan nobo di personanan pa fortalece e cooperacion entre e islanan y Hulanda ora mester yega na tomo di decision corecto for di un nivel administrativo. E tema di e biaha aki tawata “Sin vision no tin mision, sin accion no tin exito”. E plataforma PIVA ta forma door di e hefe di departamentonan di Asuntonan Civil di Aruba, Bonaire, Corsou, Saba, Statia, Sint Maarten, Gabinete di Gobernadornan di Aruba, Corsou y Sint Maarten, Servicio Nacional di datonan di Identidad y di Ministerio di Relacionnan Interior di Reino, departamento DIO. No menos cu 34 persona tawata presente y tawata tin varios presentacion. E futuro y e desaroyo di e Plataforma PIVA y e accionnan necesario relaciona cu e ambicionnan y actividadnan a keda discuti den terminonan concreto.

Aña 2019 ta un aña special pa e Plataforma PIVA como cu ta conmemora 20 aña di existencia. E prome presidente, sr. Pacheco Römer, tawata t’ey presente y a comparti brevemente e historia di PIVA. Minister encarga cu Gobernacion, Planificacion y Servicio Publico tambe tawata presente durante e cena festivo. Ta yama danki na ministerio di Asuntonan Interior na Hulanda cu a pone e fondonan disponibel pa realisa e proyecto aki.

Aworaki a keda na tur e paisnan envolvi pa sigui cu e gran trabou cu nan ta desplega y continua cu un calidad halto di digitalisacion di e registracion di poblacion. E encuentro aki a tuma luga cu gran satisfacionon.

Comments

comments