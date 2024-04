Siman pasa pa tres dia largo Horacio Oduber Hospital (HOH) a ofrece e curso Doctor On Board duna pa KLM Health Services. Durante e curso interactivo aki, e participantenan a haya sa mas tocante kico pa haci na momento cu un incidente medico tuma luga den avion. Lenie Denteneer, Manager di HOH Academy, a duna di conoce cu Doctor On Board ta un curso organisa pa HOH Academy conhuntamente cu KLM Health Services y cu e ta un curso masha popular mes na Hulanda. Hasta tin un lista di espera na Hulanda cu por bay te cu 2 aña di hende interesa pa forma parti di e curso Doctor On Board. HOH a organisa un total di tres dia di curso, pues cada dia un grupo tabatin e oportunidad pa forma parti di e curso interesante pa asina siña riba diferente topico cu ta importante pa sa asina cu aborda un avion di KLM.



Dokter durante vueloEntre e topiconan cu a papia riba dje durante e curso aki tabata entre otro: kico por spera durante un vuelo, kico ta nifica fit to fly, kico e efecto di biahamento tin riba e curpa di e ser humano, kico tur tin den e medical kit abordo y no lubida e aspectonan huridico y di seguro. Ta importante pa un doctor of otro medico ta bon informa riba kico tur ta sosode na momento cu pidi pa duna asistencia medico durante un vuelo. E cursistanan a siña cu ta obligatorio pa meld nan mes pa duna asistencia (esnan BIG registra) y kico ta pasa ‘behind the scenes’ ora e ‘crew’ haci un yamado di emergencia.Bon preparaJacco Vroegop, participante y alabes presidente di Hunta di Directiva di HOH a expresa cu e ta masha contento cu HOH Academy a organisa e curso aki. E ta haya e curso masha interesante y a duna di conoce cu e curso a duna esnan cu a participa diferente herment pa si acaso algo sosode durante un vuelo. Vroegop a expresa di ta contento cu KLM a organisa e curso aki hunto cu HOH Academy y cu hopi specialista, dokter di cas y enfermera specialisa a probecha di e oportunidad cu e curso aki ta brinda p’asina ta prepara na momento cu algo sosode den avion. Ademas a conta tambe cu diferente dokter di afo a biaha bin Aruba specialmente pa e curso aki.Un curso interesanteReina Fernandes, participante di e curso y alabes dokter di cas, a comenta cu el a inscribi na e curso aki pa dos motibo importante. E prome motibo ta cu como dokter hopi biaha nos por yuda durante un vuelo y cu e curso aki a brinda e informacion tocante kico tur tin y kico tur por haci. E di dos motibo pa cual ela inscribi na e curso ta pasobra algun luna pasa HOH Academy a organisa un curso tocante antibiotica y dokter Fernandes a gusta e contenido y calidad halto di e curso masha hopi mes. Esey a pone cu el a keda masha interesa pa sigui inscribi y participa na tur e cursonan cu HOH Academy ta organisa.Aspecto medico di aviacionPeter Nijhof, dokter di cas y luchtvaart- en LCR reizigersgeneeskundige na KLM Health Services Hulanda, a duna di conoce cu ta prome biaha cu ta organisa e curso aki pa profesionalnan den Caribe Hulandes. E curso tabata uno hopi agradabel y alabes interesante pa haci. E motibo principal pakico ta conseha e dokternan na Hulanda pa tuma e curso aki ta pa siña nan tocante e aspectonan medico na momento cu algo pasa durante un vuelo.Un gradicimento y pabien ta bay na team completo di HOH Academy cu a traha duro pa logra trece e curso fructifero aki Aruba. A logra un bes mas pone Aruba riba mapa cu otro curso medico di primicia y calidad halto pa nos isla.