Departamento di Cultura Aruba, bao auspicio di Ministerio di Cultura Aruba; a presenta su di 20 aña di Celebracion Nacional Dia Mundial di Teatro 2024, cu’n actividad masha exitoso y creativo mes cu a tuma luga di 26 y 27 di maart na Cas di Cultura Aruba.



E celebracion aki tabata dedica na educacion superior di teatro y a haci e entrega di Premio Nacional di Teatro 2024 y tambe a haci e tradicional lectura di Mensahe Mundial di Teatro declara pa UNESCO.Durante di e actividad teatral y diverso aki, tabata tin presentacion di 27 monologo di artistanan local e internacional cu a brinda na Aruba 2 anochi masha special mes cu obranan impresionante y diferente stilo cu a resalta Entre otro;Ritmo (Expandi) Autor: Caricia Actor y Director: Natusha Croes Asistencia: Niño Divino. Darwin Winklaar. Sin Filter Autor, Actor y Director: Charlene Marchena Asistencia: Growth Influence Production Acceso Total Radio Show. Folklorica Autor: Niño Divino Actor y Director: Darwin Winklaar Asistencia: Natusha Croes. Art is Peace Autor: Mensahe Mundial di Teatro 2024. Jon Fosse Actor y Director: Adriana Cereste. Freedom is Scary den Halado Autor, Actor y Director: Astra Barbara Asistencia: V Frank y otro actornan di Halado. La Muerte Nada Calla Solo Duele Autor, Actor y Director: Daniel Ortis Credito: Elegía. Joan Manuel Serrat. Eudosia Autor, actor y director: Lupita Bernabela Asistencia di direccion: Albert Schoobaar Musicalisacion: Carlos Bislip.Kico Awo? Autor, actor y director: Shi Preke. Igual Autor, actor y director: Shjakayne Manuela. Cinco Minuut Horta Autor y director: Amy Lasten Actor: Satya Heinze. Luz Perpetua Autor y actor: Ryan Rodgers Director: Trabao den cooperacion, Jhon Freddy T. Montoya.E carta pa Tanta Catrine Autor, actor y Director: Gerardo Janga. (Bashaka). The Ludge Autor, actor y director: Charles Croes. Lavando los trapos sucios Autor: Tuesday Irwin & Nelson Gonzales Actor y Director: Tuesday Irwin Asistencia: Dimanche- Jolie Irwin. Sunu Autor, actor y Director: Indra Stamper Asistencia: Sofia Lees Stamper y Jhon Freddy T. Montoya.Koffie cu Mo Yechi Autor, actor y Director: Angelo Angela. Mi ta Priminti… Te na mi morto Autor, actor y director: Joan Danies. Desprecio Actor: Marcia Dirks Autor y director: Jarmine Acosta Asistencia: Betty Werleman. Mi Ultimo Cuaresma Autor, actor y director: Igmar Maduro. Alma Liber Actor: Judith Werleman Autor y director: Madelene Kelly Asistencia: Betty Werleman. Fo’i balans Autor y director: Angelique Stuger. Pay me for me wuk Autor, actor y director: Emerita Emerencia Actor Multidisciplinario. Best Dad Ever Autor, actor y Director: Daylan Krozendijk Credito: Joan Danies.E eco silencioso Autor, actor y director: Ferdinand Franca. Karena Maduro Actor di Monologo Identidad Cantante Artista Invitado special Premio Nacional di Teatro 2024 26 Identidad Autor, actor y director: Jhon Freddy T. Montoya Asistencia di direccion: Gloria Bryce Credito: Karena Maduro (Personahe Mama Luz y Amparo). Nunca ta laat. Autor, actor y director: Mario Flores. Invitado special for di chile e actris Carolina Culon cu lo forma parti como intercambio di grupo GSCC Aruba di proyecto musico a musico.Busca mas informacion y desaroyo di henter e actividad y di tur participante, den nos pagina di Facebook di Departamento di Cultura Aruba.Masha danki na tur boluntario, tecnico, artista, maestro, director, autor y actor, pa boso tremendo aporte cu a garantiza e exito y calidad di henter e actividad.Un danki masha special na prensa y publico presente, masha danki pa boso tremendo aporte y sosten brinda na nos artistanan local.