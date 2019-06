Exito di Aruba ta ser midi door di percepcion y felicidad di nos residentenan

E di 35 ‘Annual Tourism Conference Aruba’ (ATCA) a inicia oficialmente, unda partnernan di Merca y tambe Canada tabata presente. Minister Dangui Oduber, mandatario encarga cu turismo tambe tabata presente y a hiba un discurso elocuente pa tur esnan presente.

“Mi ta contento pa raporta cu nos industria di turismo ta sigui gosa di exito, den un tempo na unda cu biahamento pa Caribe a bira masha popular, specialmente despues di un temporada di horcan devastador na 2017. Y aunke e competencia ta uno fuerte, Aruba ta sigui mantene su mes como un di e 5 islanan mas bishita den Caribe, sin laga afo di ta number 1 den e aspecto di bishitantenan repetitivo”, Minister Dangui Oduber a cuminsa na expresa.

E mandatario a splica cu e mercado dominante ta sigui di ta esun Mericano, unda na 2018 por a mira un ingreso di 6.7% compara cu aña 2017, cual ta traduci na 750 mil turista, di e total di 1,082,000 di e asina yama ‘stay-over visitor’ (turista cu a keda drumi 1 anochi of mas na Aruba). Pa loke ta añanan 2019 y 2020, tur indicador ta mustra cu e mercado aki lo sigui crece, Minister Dangui Oduber a sigura. Aruba mester ta orguyoso di su mes segun e mandatario ta continua den su discurso, como cu “na 2018, e nivel di satisfacion di nos turistanan tabata na 77%. E indicador aki cu a ser midi pa A.T.A., ta demostra cu nos ta riba un bon ruta cu turismo”.

Minister Dangui Oduber ta bisa cu Aruba su exito den turismo ta ser midi door di e percepcion y felisidad di Aruba su residentenan. Minister Dangui Oduber: “Como e di dos nacion na mundo cu mas ta depende di turismo, nos ta balora masha e felicidad di nos hendenan local. Ta nan ta e e curason y alma di e industria di turismo y ta nan esfuerso ta loke ta garantisa un calidad halto pa loke ta e experencia di e turista aki na Aruba.”

Durante su discurso e mandatario encarga cu turismo a duna di conoce cu lo sigui cu e maneho actual, unda ta inverti pa atrae turistanan di calidad. Minister Dangui Oduber ta splica cu ya caba a tuma pasonan necesario, manera entre otro reapertura di e Visitor Information Center na San Nicolas, desaroyo di Baby Beach, desaroyo di Port of Aruba (waf) den un Port City, e Malmok Boardwalk y mas. Sin laga afo cu danki na e desaroyonan aki, sector priva tambe ta haciendo su parti, invertiendo den productonan nobo y atractivo. Tur esakinan ta loke ya caba ta y lo bay sigui duna su fruto pa loke ta e experencia unico cu Aruba ta ofrece su bishitantenan.

Na final di su discurso, e mandatario a gradici cada un socio den e industria di turismo pa e trabou cu nan ta haciendo. “Nos exito nunca lo a wordo logra si no ta pa cada un di e hotelnan, operatornan di tour, A.T.A. y cada un persona of compania cu ya sea di forma directo of indirecto a traha den e industria aki. Nos ta aprecia e contribucion di cada un y lo sigui di ta agradeci na e lealtad y amistad brinda na Aruba”, Minister Dangui Oduber a bisa.

