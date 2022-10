Diaranson mainta, durante reunion publico den Parlamento, Prome Minister señora Evelyn Wever-Croes y Minister di Husticia, señor Rocco Tjon, a duna splicacion amplio riba e tematica di frontera cu Venezuela. Prome Minister a elabora riba e aspectonan riba cua e comision encarga a conseha pa Gobierno tene cuenta cu nan den e decision pa habri frontera si of no. E aspectonan ta entre otro Asiel; Violacionnan di derecho humano na Venezuela; DVG; y Visa.

Exigencia di visa ta un aspecto hopi importante. Na comienso di gobernacion di Gabinete Wever-Croes I, Gobierno tabata luchando cu e problematica di e crisis imigratorio y a evalua e posibilidad di introduci un visa. Manera ta conoci na e momentonan aki, pa esnan cu kier sali di Venezuela y bishita Aruba, Corsou of Boneiro, mester aplica pa un visa. E proceso no ta uno facil, mirando cu e visa aki mester wordo pidi na embahada di Caracas na unda tin un maneho actual cu nan no ta procesa mas di 8000 visa pa aña. E total di 8000 aki ta conta pa tur pais di Reino den parti di Caribe.

Pa por aplica pa e visa aki, e persona mester tin cierto entrada y mester por demostra cu e tin suficiente placa pa cubri su gastonan durante su estadia. Tambe nan ta controla si e persona tin un historial penal. Tur e informacionnan aki ta wordo hinca den sistema.

Tin algun categoria cu ta wordo considera “preferent”, loke ta significa cu e personanan aki ta haya e visa mas lihe. E categorianan ta MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), cu ta un evento cu ATA ta organisa. Tambe esnan cu ta doño di un of mas propiedad na Aruba, nan lo haya e visa pa por bin atende cu nan propiedadnan, turistanan cu ta bin pa negoshi, of esnan cu ta un VTA “houders”, cual ta esnan cu tin un visa mericano y no mester aplica pa un visa na Aruba.

Posicion di Gobierno di Aruba ta pa yega na palabracionnan concreto cu autoridadnan Venezolano. E combersacionnan ta biniendo poco poco riba pia y mi ta spera cu nos por tin bon palabracionnan pa Aruba ta sigur cu harbrimento di frontera ta safe y sigur y responsabel.