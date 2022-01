Diasabra a cuminsa dos dia di EMP (Executive Mentorship Program) workshop pa e bestuur di AVB, cu asistencia di David Sabir y Howard McIntosh di Concacaf. E workshop aki ta pa yuda e miembronan di bestuur di AVB mehora nan habilidadnan di “leadership” den nan trabow ehecutivo pa cu futbol. E doel a largo plazo di e workshop aki ta pa inicialmente y primordialmente fortifica e plataforma di liderasco di e miembronan di e bestuur mes, p’asina tin un base fuerte p’e lidernan ehecutivo, pa di e forma ey yuda mehora nos futbol den tur otro aspectonan tambe, pa despues na su turno por organisa y opera e deporte efectivamente, y tambe fomenta e concepto di ‘bon maneho’ den e cuerponan ehecutivo di e diferente organisacionan cu ta inclui e club nan di futbol mes riba nos isla. E workshop di EMP aki a cuminsa dos anja pasa caba den e area di Concacaf pero a bin na un paro debi na e di situacion di Covid-19. Ademas di e workshop aki tin hopi otro training y seminario nan cu ta disponibel p’asina mehora nos maneho di futbol, entre otro man’e training pa refereenan y tambe coaching etc. “Den Concacaf tin un plataforma di ‘educacion constante’, p’asina mehora nos deporte, ta bai tin hopi mas workshop, training y seminario nan, p’asina keda bij cu e evolucion di e deporte di futbol” segun David. Presidente di AVB, Sr. Randolph Lacle, cu tambe ta atiendendo e workshop nan aki ta emfatisa cu “ta bon pa nos como directiva stipula kiko ta nos metanan, kiko nos kier logra hunto, nos tin cu traha den ‘team-work’, nos ta un team, e directiva ta un team”. Mehorando futbol cuminsando for di ariba, for di e bestuur mes, pa despues asisti e “stakeholdernan” principal cu ta e club nan, y tambe e otro aspectonan di e maneho di e deporte, tabata for di cuminsamento caba un di e metanan principal di Randolph ora el a bira presidente di AVB recientemente. E presidente di AVB a manda tambe un caluroso palabra di felicitacion na tur e clubnan di futbol, y ademas tambe tur hende envolvi den e deporte rey na Aruba pa cu e ‘90 anniversario di Arubaanse Voetbal Bond’. Masha pabien na tur hende!

