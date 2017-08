Excursion pa Playa Linda a keda subasta na New Jersey

E oportunidad pa keda un siman na Playa Linda Beach Resort na Aruba a ricibi nivel halto di interes na e Gala y Subasta Anual di Summit Medical Group Foundation (SMGF) 2017, un evento di recaudacion di fondo teni recientemente na The Grove na Cedar Grove, New Jersey. E evento cu a estrena como huesped Seth Meyers, anfitrion di Late Night with Seth Meyers. Durante di e Gala, e excursion pa Playa Linda tabata entre e cuantioso articulonan cu a keda subasta den silencio a lanta hopi interes y ofertanan hopi halto.

“E evento a bay extremadamente bon. Nos a recauda mas di un miyon dollar, y e tabata danki na tur hende cu a participa, incluyendo Playa Linda Beach Resort. E trip pa Aruba tabata un articulo sumamente popular, y un di e articulonan cu e subasta silencioso a genera mas tanto oferta,” asina a comenta SMGF su Executive Director Joe Finocchiaro.

The Summit Medical Group Foundation tin un historia largo di eventonan similarmente exitoso estrenando huespednan celebre, cu un participacion fuerte di donantenan como tambe participantenan den reconocimento di su trabou valioso henter aña largo cu e fundacion ta cumpli cun’e. SMGF ta dedica na construi un futuro sano por medio di educacion, investigacion y promocion di bienestar cu iniciativanan incluyendo inspeccionnan di bienestar gratis como tambe becanan academico. E fundacion ta parti di the Summit Medical Group, New Jersey su grupo di doctor multi-specialisa priva mas bieu y mas grandi.

“Nos tin hopi respet pa loke ta ser logra via di fundacionnan manera SMGF, especialmente ora tin esfuersonan ta dirigi pa sigura e bienestar di e totalidad,” asina ta comenta Peter van Grinsven, Gerente General di Playa Linda Beach Resort. “E ta un sentimento cu ta comparti pa nos huesped y nos miembronan cu, hasta ora nan cu vakantie, ta duna bek y generosamente a haci donacion na fundacionnan local cu nos a sostene. Ora presenta cu e oportunidad pa extende e sosten pa nos comunidad mas amplio, nos tabata contento di por a haci esaki den e caso particular aki.”

Un comunidad sano y feliz ta integral pa e mision di Playa Linda como “un hogar leu di cas” pa su miembro, huesped y empleadonan. Hunto cu su medio ambiente pintoresco, varios facilidad y acomodamento espacioso, Playa Linda mas tanto biaha ta ricibi elogio pa su hospitalidad y amabilidad di su staff, y pa atrae e regreso na un luga aña tras aña, y gosa di e compania di colega miembro cu tambe a bira amigo di cerca cu tempo.