Excelsior casino a cera debi na un crisis cu a aumenta di basta tempo prome cu COVID

Sr Anselmo Pontilius mediador den un entrevista a informa cu excelsior casino ya pa ultimo 2 aña e trahadornan a hayanan den dificultad den e dunado di trabou particularmente di no incumplimento, y a keda constata awor aki cu e dunado di trabou excelsior casino nv na Maart na momento cu a cera tur operacionnan debi na e covid a informa e trahadornan cu nan contracto cu e compania no lo wordo prolonga y consecuentemente nan mes lo pidi bancarota di e compania. Esaki ta nifica cu e trahadornan ta keda sin salario tambe y e doño di trabou no a pidi subsidio di salario, e trahadornan a keda warda y mirando e tardansa e trahadornan mes a procede pa pidi corte bancarota di e compania aki.

Hues dia 2 di September a declara e compania oficialmente den bancarota y e trahadornan ta den proceso pa yena nan formulario y a haya colaboracion di SVB y asina acelera e proceso pa e 60 trahado den cual nan ta haci peticion na SVB pa paga nan aña di servicio abase di e cesantia y e dunado di trabou den e caso aki un casino mas ta bay bancarota lamentablemente, e bancarota no tin nada di haber cu e crisis di COVID sino un biaha mas mal maneho falta di seriedad den menso cu 5 aña a mira e di dos casino bay bancarota y e cantidad di biaha cu a señala den varios direccion cu tanten cu nos tin e posibilidad di laga hende no serio opera casinonan nos ta haya nos cu e consecuencia aki y lagando un cantidad di debe di miyones di florin atras di no paga loonbelasting, den primanan social. E trahadornan awe y mayan lo yena e formulario y manera esaki keda entrega SVB lo cana e caminda formal di paga e trahadornan cu tin nan aña di servicio.

Excelsior casino no a sera debi na COVID crisis pero hopi mas prome cu esaki e casino tabata pasando den un crisis debi na mal maneho. Tin trahado di 15 pa 20 aña di servicio y nan a perde practicamente nan trabou, pero pa ley ainda nan ta den servicio y for di maart no a haya salario mas y awor aki tin un grupo di trahado mas riba caya sin trabou.

