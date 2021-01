Examenklas Colegio SN sin haya les di Natuurkunde desde October 2020 paso ‘no tin docente’

Masnoticia a tuma nota di un expresion di alumno di Examenklas na Colegio Arubano riba rednan social cu ta haciendo un peticion pa bini cu un solucion pronto mirando cu nan ta haya falta di docente di Natuurkunde.

E alumno ta bisa cu nan ta sin haya les di Natuurkende desde 30 october 2020, pa motibo cu no tin docente y e unico persona cu a duna di su parti pa por yuda ta e ex docente di natuurkunde. E alumno ta bisa cu ora cu e ex docente aki tabata por den su tempo liber e la percura pa duna nan material pa practica, mientras cu esaki no ta su deber paso e no ta wordo paga p’e.

“Con ta posibel cu den e MT tin un docente (2de graads) di natuurkunde cu ta H5 Pws begeleider? Esaki nota cuadra paso un 2de graadsdocent por duna lesa solamente na H1 tm H3. Locual ta pone mi curason bira mas chikito ta pa dia 12 januari nos tin SE-practicum (Cu no ta herkansbaar) sin a haña un les adecua,” e alumno ta expresa. E ta sigui na bisa cu: “Esaki kiermen nos como studiante ta wordo perhudica pa un asunto cu no ta un dia pa otro schoolleiding a haya sa, pero tabata sa di dje lunas atras.”

“Misa cu hopi ta bay critica dicon ta trece e asunto aki dilanti awo? Pero no ta algo cu nos ta pleitando di awo… Nos a manda carta pa Minister di Enseñansa pero te dia awe niun contesta. Tambe varios studiante tin basta siman ta core tras di MT ta puntra “kiko ta bay pasa” cu speransa cu nan ta bay hasi algo pa natuurkunde pero tur dia nos ta haña tende mesun contesta “We zijn ermee bezig…” E alumno ta puntra si ta bay warda ora tur mucha haña onvoldoende of hera keda sin slaag pa 1 vak pa por pak aan e asunto aki. Masnoticia lo ta comunicando cu esnan concerni pa un aclaracion of mas informacion riba e asunto aki.

