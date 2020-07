Examen exitoso di Instituut Massage & Athletic Care By Candido

Recientemente a tuma luga e examennan di Sportmassage nivel 3 na Instituut Massage & Athletic Care By Candido. Un examen amplio consistiendo di anatomia, observacion di un caso, diferente tipo di taping y full body massage. E examennan tabata bou guia di señor Candido Tromp (instructor) y señores Marlon Maduro y Marlon Thode (ambos fisioterapista).

Despues di tur esfuerzo y trabou, e 7 cursistanan a pasa nan examen exitosamente. Ta trata aki di Jacqueline Sherman, Khys Sprok, Mirna Castillo, Trina Maduro, Solange Tchong, Marc Ponson y Ghiannon Maduro. Un pabien na tur cursista.

Na mes momento Instituut Massage & Athletic Care By Candido ta invita interesadonan pa un anochi di informacion tocante curso di sportmassage riba diabierna 24 di juli for di 6or di atardi pa 8 or di anochi na Seroe Blanco 187. Pa mas informacion yama number 5932548.

