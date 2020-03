Examen escolar di Colegio Arubano ta cuminsa 1 April 2020

E Examennan Escolar (SE3) di Colegio Arubano ta cuminsa diaranson, 1e di april 2020 y lo conclui despues di un siman. Scol lo aplica tur medida necesario, pa e examennan tuma luga den un ambiente safe, cu ta conforme cu instruccion pa cuida salud di tur, segun conseho di Departamento di Salubridad Publico y Inspeccion di Enseñansa.

E candidatonan pa examen di HAVO, VWO, nan mayor y represente a haya e informacion aki den un carta. Den un situacion normal, e Examen Escolar lo a cuminsa dia 23 di maart, pero pa motibo di e Coronacrisis, a pospone e examennan.

Ta sumamente importante pa e alumnonan haci e Examen Escolar (SE3), pasobra si esaki no ta completa, e alumno no por participa na e Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Pa e motibo aki, Minister di Enseñansa. dr. R. Lampe a enfatisa, cu e examennan mester sigui. E College voor Toetsen en Examens (CVTE) na Hulanda a scoge por lo pronto, pa sigui cu e CSE-nan segun e planning. Aruba ta depende di e decision di CVTE.

Den e carta e rector a skirbi: ‘Nos meta ta pa tur candidato pa examen haya e oportunidad pa obtene nan diploma di HAVO of VWO den un ambiente safe.’ Gobierno a duna instruccion tocante e organisacion y preparacion di e localnan pa examen. Ta asina, cu no por tin mas cu 10 alumno den un local y mester tin un distancia di 1,5 meter entre cada alumno, banki y stoel. Ademas mester desinfecta tur local, banki y stoel despues di cada examen. E alumno- y e docentenan encarga cu vigilancia (surveillanten) por haci uzo di tapaboca y handschoen.

