Examen di rijbewijs ta wordo actualisa cu implementacion di tecnologia nobo

E actual proceso pa pasa examen di rijbewijs lo conoce cambionan, pa asina haci e proceso hopi mas lihe y actualisa e lista di personanan cu ta sperando pa un fecha pa pasa examen. Vocero di Polis Sr. Lito Lacle di ta splica.

Cu e sistema nobo, e computer manera cu a hinca e contestanan multiple choice, e ta draai uit, si e candidato a slaag of no. E sistema t’ey caba, y loke falta ta pa cuminsa cun’e. E parti di praktijk si lo keda manera e sistema bieuw. Loke ta tene man hopi, ta e parti teoretico. Aworaki ta 35 pa 40 persona so por pasa examen pa siman. Aki dos luna mas o menos, tur cos lo keda cla pa cuminsa finalmente cu sistema nobo cu gelink cu Censo.

Sr. Lacle a sigui bisa cu Sr. Alex Pieters ta encarga pa structura henter e sistema di rijbewijs, pa bin cu e sistema di examen di rijbewijs, anto despues ta bay bin cierto maneho pa siguridad den trafico. Cuerpo Policial a cumisna cu cierto programanan caba, pero e bedoeling ta pa purba splica e proceso mas cu ta posibel a traves di tur e medionan pero tambe riba Facebook. E ta un trabao unda lo hinca basta ora den dje, unda cu ya nan a traha un material audiovisual di 15min riba e tema aki tambe. E ta hopi trabou pero poco a poco ta keda bay den direccion ey pa cuminsa splica pueblo kico e trabou policial ta encera.

Tin caso di autonan cu ainda ta core cu no ta cumpliendo cu e rekisito manera glas kibra, luz kibra, huma entre otro y riba esaki Sr. Lito a expresa cu tin hopi cos ainda cu mester tuma accion riba dje. Lo mester bin cu’n cambio den e sistema di belasting, unda mester haci un inventario pasobra no tin luga mas pa auto decomisa, ni na e warda di polis y ni na Balashi. Loke mester busca ta hinca e sistema den otro, pa procesa e auto of e brommer. Si dado momento, e auto of brommer tin tempo eyden, pa bin paga y si no por paga, deshaci di dje.

Aworaki ta uzando un sistema di 25 florin pa dia, pero dado momento, e ta keda acumula. Mester yega na un sistema cu mester procesa e auto na un manera mas lihe posibel, unda cu ta haya espacio pa deshaci di e auto. Tin biaha loke mester paga ta hopi mas halto di loke e auto en berdad su balor ta. Te asina leu, Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial.

Comments

comments