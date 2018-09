Examen di rijbewijs lo bay wordo duna di manera digital

Pa Cuerpo Policial por bay over na un examen clasical, lo cuminsa solamente cu 10 pa hora. Lo por bay mas por ehempel, y ta cuminsa cu dies ya cu esakinan mester pasa praktijk tambe. Sr. Alex Pieters, di Departamento Motorisa di Cuepro Policial ta splica mas ariba esaki.

Sr. Alex Pieters a cuminsa na splica cu si no adapta e sistema di pasa praktijk, lo no por handle e presion di trabao di tur e hendenan cu ta slaag. Mirando cu Merca y Europa a bay caba over na un “eenmans examinator”, cual kiermen cu ta un examinator so ta bay den e auto, a bay over na un proyecto piloto, pa proteha e examinator, pa protahe e clientena tambe. Lo bay over na pone dash -cam, cu ta bay wordo pega den auto. Cada examinator ta bay haya su camara cu e ta bay uza full dia. Dus cada un examen ta bay wordo graba. E no ta bay graba solamente kico ta pasa ariba e ruta di examen, pero e chauffeur y e examinator ta bay wordo graba. Esaki si un hende no ta di acuerdo cu su resultado, por saca e info for di e memory-stick, cu ta hinca den e dash-cam.

Esaki ta conta tambe pa examen di teoria. E candidato no ta bay wak cada pregunta cu el a haci fout, pero si e examen por keda gesaved constant. Si e rijschool ta sinti cu su candidato a wordo trata inhustamente, e por bin entrega un keho, e chef por saca bek full e examen y repasa esaki hunto cu e rijschool, plus e por haya bek su rijexamen. Tur cos ta gesaved den su file, pa por trace bek den su file.

Pa loke ta e rutanan di examen, ta cay den rutina pa focus den e area aki pa pasa rijbewijs, Sr. Pietersz a splica cu esaki tambe lo sinti cambio. Lo cuminsa cu mas tanto kluster opdracht. Na comienso lo bisa e persona pa hib’e for di Sta. Cruz, pa hibe Kooyman na Dakota of hib’e pa cualkier bario.

Na caminda e examinator ta studia e candidato su independencia, con e ta dicidi, con e ta tuma un decision, pa tuma un cierto ruta. Ta lag’e mas pa tuma su ruta, con e ta core. E ora e examinator por houd bij via un checklist y asina check kico tur el a haci bon of malo riba e ruta. Ta bay laga di e candidato di su banda, pa kies pa yega e area destina. Si ripara cu ta e kies e ruta mas facil, e examinator ta pidi pa hib’e na un otro destinacion.

Examinatornan no kier wak solamnete con nan ta core riba e ruta di examen, pero ta wak si e persona aki su manera di core ta sigur den trafico of nan ta trece trafico den peliger. No ta idea pa duna rijbewijs lihe, mas tanto rijbewijs posibel. Pero lo kier wak si e candidato por cu trafico druk, si e por core rotonde, tur e camindanan, etc. Esaki no ta solamente pa auto, pero ta bezig ta haciendo esaki cu brommer tambe.

Sr. Pieters a sigui bisa cu den nos leynan, no tin nada regla, pa rotonde. E ta mas un interpretacion di e articulonan. E ta splica di e comportacion di crusada y Y-splitsing. Por bisa cu mayoria rotonde di Aruba, cu excepcion di 2, tin borchi di preferencia. Y loke a haci pa trece un liña straight pa cuminsa siña e “corect rijgedrag”, a bin cu’n documento pa splica precies stap pa stap con pa core rotonde. For di rotonde chikito, te cu rotonde grandi cu e beton mei mei.

Esaki ta wordo splica den e folder cu lo wordo splica den e reunion cu e rijschoolnan. Tambe lo manda esaki pa e Departamento di Voorlichting di KPA. Tin cosnan cu ta duidelijk pa ley, pero tin cosnan cu tin cu wak e manera mas miho, pa siña e persona, con pa uza of haci un cierto maniobra. Por ta e no por haya e maniobra stipula bon den ley. Pero ta bay wak e manera di mas sigur, y esaki ta loke lo bay exigi como beleid na Rijbewijsbureau, pa ora di pasa examen, e candidato core e manera cu Cuerpo Policial kier wak’e, pa asina purba di echt pase over pa tur hende cuminsa adapta y uz’e na mesun manera.

Berdad ta, cu algun di e rotondenan ta confundi e chauffeur. E rotondenan a bin hopi lihe, tras di otro. Y ainda falta 10 mas o menos pa bin ainda. E rotondenan si a baha e cantidad di accidentenan di trafico. Tin reglanan di preferencia, pero los di esaki, tin e liñanann di preferencia, cu ta pinta ariba caminda. E rotonde grandinan ta uza e liñanan aki, y ora cu topa cu e liñanan cera cu flechanan blanco cu ta indica unda pa bay, e chauffeur ta obliga di bay unda cu e flecha ta indica. No tin sorteamento ni cambiamento di lane riba rotonde, ya , cu for di ora cu e chauffeur a kies e lane, ta obliga di sigui e indicacion di e flechanan aki. E reglanan di rotonde no ta conta mas aki riba, ta reglanan di trafico ta esun cu ta manda. Y aki ta camidna cu hopi chauffeur ta bruha un tiki, segun Sr. Alex Pieters, di Departamento Motorisa di Cuerpo Policial.

