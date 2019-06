Ex trahadonan petrolero ta cumpli seis dia den welga di hamber

CARACAS, Venezuela- “Dispuesto na muri”, Marco a declara cu voz debil. E ta un di e 23 ex trahado petrolero Venezolano cu diamars a cumpli seis dia den welga di hamber na Caracas. Nan ta reclamando debenan laboral pendiente desde 12 aña pasa.

Casi 8500 ex trahado directo y indirecto di Exxon Mobil no a cobra indemnisacion cu ta data di 2007, a perde nan puesto ora cu e ex presidente ya fayece Hugo Chavez (1999 – 2013), a nacionalisa un proyecto un yama Faja Petrolifera di Orinoco, e reserva mas grandi di crudo di mundo.

Chavez a priminti cu gobierno lo ehecuta e pagonan, pero esakinan nunca a yega na concretisa.

“Mi ta dispuesto na muri (…). Esaki ta futuro di mi famia, mi yiunan y mi nietonan. Mi no tin nada pa laga atras pa nan”, Marco Dimas a declara na AFP. Marco ta un homber cu barba preto cu rasgonan blanco, drumi riba e Plaza de la Moneda, cerca di e palacio di Miraflores.

Cansa di protesta durante aña, 50 trahado a cuminsa un welga di hamber diahuebs siman pasa. Cu e carson ya grandi pa un perdida di peso acelera, e 23 ex trahadonan aki na manteniendo e welga di hamber.

E resto, cu’n salud seriamente comprometi, mester a bandona esaki, pero Marco y otro su compañenan a bisa di lo sigui te na e ultimo consecuencianan.

“Nos kier bay cas”, un pancarta dirigi na e sucesor di Chavez, Nicolas Maduro, Nicolas Maduro, cu ta mantene un guerra pa poder cu e lider opositor Juan Guaido, hefe di parlamento reconoci como presidente encarga pa mas di 50 pais.

Decena di ex compañeronan procedente di varios region di e pais ta compaña e huelgistanan. Tabata 16 luna pasa cu nan a muda pa Caracas, durmiendo riba plaza y parkenan, pa protesta.

Ta e ex compañeronan ta esun cu ta yudanan, pa nan lanta for di vloer pa bay baño, y yudanan cana pia debi na e debilidad pa e falta di alimento. For di diahuebs solamente come mangel y awa.

Nan ta haci nan necesidadnan den e camber di carton arma riba e plaza.

Comments

comments