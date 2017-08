Ex trahadonan di SETAR rabia cu Minister Arends

Despues cu SETAR a bira un NV, hopi trahado a keda di haya nan placa, pa cual te cu e fecha di awe, nada ainda. Ta di lamenta cu minister a sali gaña den medionan di prensa, segun Hubert Gibbs.

Nan a considera e minister como un persona cu palabra. Den Januari a wordo aproba den ministerraad e pago di e 90 personanan, ex trahadonan, cu tin cu haya nan cen. Despues di esey ningun informacion a yega cerca nan. A dicidi e ora pa pone un welga. E 9 cruznan y awo di 10, ta esnan cu a fayece, wardando nan placa pa e fecha eynan. Esey ta riba cabes di e minister. Si tin mas, tambe ta riba su consenshi.

Den e reunion eynan nan a wordo yama y tabata tin haber cu algo cu permiso. Aunke cu a wordo forsa pa bay mas tempran, nan a dicidi di bay riba e ora stipula cu nan mester a reuni. Ora cu a mustra e minister p’akico y ora cu a splica cu ta mal informacion, luga tur cos tabata pasa via sra. Brito di SEPPA. Sra. Brito tabata eynan pa su conveniencia hunto cu e abogado. Tabata tin un abogado cu tur cos mester pasa via e abogado, ciendo cu e abogado no a haci un trabao debidamente. Si bisa cu ta mita trabao, ta hopi.

E trahadonan cu tabata afilia na SEPPA, miembronan di STT, un grupo cu no ta miembro di ningun sindicato, cual ta e 30 nan y herederonan, mester a wordo atendi, cual ta cuater grupo. Prome cu e welga eynan, den e caso aki Gibbs tabata envolvi pa uni y cera un solo grupo, pasobra e momento cu ta dividi, ta e momento cu bo contrincante ta probecha y e trahadonan a uni berdad y a bay cu e 9 cruznan ey.

Biniendo bek pa e reunion cu e minister, e momento eynan e minister a haya sa cu tur informacion cu e tabata duna Brito, Brito no a geef door. Den e reunionnan ey a wordo palabra hopi cos. Gibbs a comenta cu e trahadonan di ministerraad no mester haci nada, pasobra delaster un trabao di calculacion ta wordo haci. E vonnis cu a sali ta para interes pa interes. Cada luna extra cu bay, interes ta bin riba dje. Juchi van Doornspeek ta esun cu a haci e calculonan. Awor aki, segun Gibbs,e ta dunando e minister tur cos den teblachi di felpa. E trahadonan di Ministerraad no mester haci nada, pasobra Juchi ta haciendo delaster un trabao di calculacion, etc. y e vonnis cu a sali ta poni “rente voor rente”. Cada luna extra cu bay, interes ta wordo poni riba dje y Juchi ta traha riba esey.

Tur e trabaonan cu financien mester haci, Juchi ta haciendo tur cos. E mes ta pasa entrega copia na financien. Entrega na tur e luganan concerni. El a traha como cuater stapel di 10 centimeter. Si tur cos a bay prome cu dia 18, e lo a pronkia cu e plumanan di Juchi.

E status awo ta cu dia 18, cu el a “gaña”, pasobra momento cu bisa cu e trahadonan a haya nan placa via nan abogado, pasobra no ta nan abogado tampoco, nunca e abogado a manda un statement pa e trahadonan aki, pasobra nan no tabata den ningun sindicato. E statement tabata bay pa SEPPA. SEPPA tabata paga pa su trahadonan y pa esunnan di STT y e herederonan. Bo no por bisa cu e ta nan abogado. Den tres ocasión tur 90, cu excepcion esnan cu a fayece, a firma cu nan no kier nada pasa via abogado, pasobra minimo 15% ta wordo paga. Si por ehempel un hende mester haya 60 mil, 9 mil ta bay pa abogado. E ex trahadonan no tabata kier pa e bay asina eynan.